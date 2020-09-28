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Миф о том, как Сталин избавился от старых большевиков

20:20. 28 сентября 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сталин правильно определил, кто голосовал против него. И вот полетели головы старых большевиков.
Они объявлялись врагами народа, и все наши граждане, и партийные и беспартийные, одобряли это. (с) Хрущев

Коротко о мифе о том, что "красный император Сталин расстрелял всех старых большевиков"

Вот состав Политбюро на 1939-й год, после того как на исходе репрессий были расстреляны Косиор и Эйхе (в основном за перегибы при проведении этих самых репрессий – особенно это касается Эйхе). Смотрим на список и года, когда люди управлявшие перед началом второй мировой войны СССР стали большевиками.

А. А. Андреев – большевик с 1914 года
К. Е. Ворошилов – большевик с 1903 года
А. А. Жданов – большевик с 1915 года
Л. М. Каганович – большевик с 1911 года
М. И. Калинин – революционной деятельностью занимался с 1899 года, большевик с 1905 года
А. И. Микоян – большевик с 1915 года
В. М. Молотов – большевик с 1906 года
И. В. Сталин – революционной деятельностью занимался с 1895 года, большевик с 1901 года
Н. С. Хрущев – большевик с 1918 года

Как не трудно заметить, все это члены партии большевиков вступившие в нее до революции, когда это было сопряжено с риском и имевшие опыт ссылок и отсидок в тюрьме, а не глорихантеры, примкнувшие к победителю, когда вступление в партию стало означать прямой путь во власть. То есть, подавляющее большинство из них революционеры со стажем, начиная с самого Сталина, который имел самый богатый революционный опыт, который был сравним разве что с опытом Калинина. Стоит ли удивляться, что формально СССР руководил старый большевик Калинин, а реальная власть была сосредоточена в руках старого большевика Сталина. Армией руководил старый большевик Ворошилов. Дипломатией – старый большевик Молотов. То есть люди занимавшиеся революцией еще до Революции 1905 года. Поэтому смешно, когда их пытается представить "не старыми большевиками".

Есть одно но. Среди этих людей действительно есть один "не старый большевик". Это Хрущев, примкнувший к большевикам уже после их победы. Примечательно, но именно при Хрущеве активно культивировался миф о том, что Сталин специально избавился от всех старых большевиков. Так избавлялся, что окружил себя после репрессий 1937-1938 годов исключительно старыми большевиками. За исключением Хрущева. При желании, тут можно заподозрить у Хрущева определенный комплекс неполноценности, так как он вступил в партию куда как позже большинства других высших партийных руководителей. И не секрет, что именно "не старый большевик Хрущев" нанес колоссальный урон как СССР, так и мировому коммунистическому движению.

В реальности же, часть руководства большевиков пала жертвой внутрипартийной борьбы за власть в партии и государстве. Сажали и расстреливали именно поэтому (борьба на политическое уничтожение, превратилась в борьбу на уничтожение физическое), а не потому, что это были "старые большевики". На практике, с обеих сторон были как "старые", "так и новые большевики". В итоге "старый большевик" Сталин заборол "старого большевика(?)" Троцкого. После этого расстреливали как "старых", так и "новых" большевиков. Такие же "старые" и "новые" большевики. И дело тут отнюдь не в возрасте или партийном стаже. Горе побежденным.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6202455.html

Метки: большевики, история, политбюро, революционеры, репрессии, сталин, хрущев

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