Главная » Видео, История, Мировоззрение

М.В.Добровольская. Лекция “Древнейшие страницы археологического наследия России”

17:37. 28 сентября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Добровольская #Историческиезарисовки #Антропология

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VuWu01jcM-M

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-276 за 29 сентября 2012
... общество, возглавляемое Вячеславом Добровольским, постоянно находится в...порой и сознательно замалчиваемых страницах отечественной истории. Ветеран... возможность студентам понимать лекции профессоров иностранцев и ... отношений со времён Древнего мира и Средних ...
Бэкграунд, выпуск-253 за 14 апреля 2012
... станций. Одесситы  Шонин и  Добровольский сами летали в космос. К... узнать в музее одесских страниц в истории космонавтики на...меня пргласили  прийти на лекцию приехал профессор я не омню... «Москва - это сердце России, древний русский город»; «считаю, что нужно...
Мнение и аргументы: Эйнштейн - мошенник. Мистификация, плагиат и околонаучная теория
... соотечественник М.О.Доливо-Добровольский.Издательство “Наука” не обошло... 4,15•105 экземпляро-страниц - в 126 раз ...когда выяснилось, что обязательную лекцию Эйнштейн посвятил не фотоэффекту,...Эйнштейна с мистическими представлениями древних одним из первых ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)