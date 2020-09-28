500 лет назад был построен Тульский кремль. Историки называют его ключевым элементом Большой засечной черты — системы оборонительных сооружений, прикрывавшей от крымских и ногайских набегов южные границы России в XVI—XVII веках. За всю историю врагу ни разу не удалось взять эту твердыню приступом. После расширения границ российского государства в середине XVII века оборонительное значение Тульского кремля стало не первостепенным. Город к тому времени уже начал превращаться в важный центр производства оружия.

26 сентября отмечается 500-летие со дня основания Тульского кремля. В 1520 году он стал первым подобным сооружением, заложенным в южном русском пограничье. В середине XVII века, после присоединения к России земель Великого войска Запорожского, Тульский кремль был уже прочно связан с военным делом, превращаясь в столицу русских оружейников.

«Ядро и координационный центр»

XVI столетие для русских земель оказалось неспокойным. Внутренние конфликты сменялись нападениями со стороны соседей. Особенно сложной была ситуация в южном пограничье, подвергавшемся разрушительным набегам со стороны крымских и ногайских татар.

Естественных преград, способных остановить врага, на южной границе практически не было. Поэтому в XVI веке между Мещерскими и Брянскими лесами началось возведение огромного комплекса фортификационных сооружений, известного как Государева заповедь, или Большая засечная черта.

«Неспокойные времена привели к необходимости создать уникальное фортификационное сооружение», — рассказала в беседе с RT заведующая филиалом музея Тульского кремля Елена Зыкова.

Система фортификаций южного пограничья состояла из укреплённых городков, острогов, валов, частоколов и засек — искусственных лесных завалов из деревьев, уложенных рядами или крест-накрест в сторону противника.

Открытые участки местности перегораживали валами высотой до четырёх метров, рвами и надолбами: вкопанными в землю брёвнами — вертикально либо под углом. В местах проездов через укрепления на Большой засечной черте возводились остроги — укреплённые населённые пункты.

Фортификационные сооружения протянулись вдоль южной границы Московского государства более чем на 1000 км. В её состав входило около 40 городов, в том числе Венёв, Одоев, Белёв, Козельск.

Важнейшим городом Большой засечной черты стала Тула.

Комплекс укреплений Большая засечная черта, или Государева заповедь © тульскийкремль.рф

«Тульский кремль являлся ядром и координационным центром укреплений Большой засечной черты. Изначально он был единственной каменной крепостью на юге русских земель, самым значительным крепостным сооружением пограничья», — подчеркнула Елена Зыкова.

«Оплот московской политики»

Возведение Тульского кремля, по мнению большинства историков, началось в 1507 году по указу великого князя московского Василия III и резко активизировалось в 1514 году. С одной стороны крепость прикрывали берега реки Упы, а с другой — болотистая низина, пересечённая ручьями. Каменные укрепления находились внутри оборонительных сооружений, состоявших из частокола заострённых кольев, земляного вала и рва.

Площадь Тульского кремля составила около шести гектаров. Стены его были возведены таким образом, чтобы эффективно использовать стрелково-пушечное вооружение. Основная огневая мощь кремля была сосредоточена в вынесенных за стены девяти башнях. На них были установлены специальные навесные бойницы — машикули, позволявшие обстреливать врага, находившегося у самых стен крепости. От одной из башен к реке вёл подземный ход.

Гарнизон Тульского кремля состоял из мелкопоместных дворян и «детей боярских» (особое сословие служилых людей). Кроме них в состав гарнизона в разное время входили городовые казаки, стрельцы и пушкари.

Воевода осуществлял административное и военное руководство городом. Он назначался Разрядным приказом сроком на два-три года. Помимо обороны города, в его обязанности входило поддержание общественного порядка, судопроизводство, налоговое администрирование, обеспечение пожарной безопасности и ремонт укреплений.

На территории Тульского кремля в XVI—XVII веках находились административные учреждения: приказная изба, губная изба (правоохранительный орган) и другие. Тут же размещались храмы: в XVI веке — церковь во имя Архангела Гавриила и Успенский собор, в XVII веке — каменный собор во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Многими своими чертами Тульский кремль напоминает Московский. Однако участвовали ли в его возведении итальянские архитекторы, достоверно неизвестно. Исследователи считают, что изначально он был на две трети построен из белого камня и лишь верхняя его часть была выполнена в красном кирпиче. После нескольких сильных пожаров, уже в XVIII столетии, он был перестроен с более активным использованием красного кирпича.

Оборонительные сооружения Тулы XVI—XVII веков на плане города © тульскийкремль.рф

Из-за ненадёжных болотистых грунтов Тульский кремль пришлось строить на мощном фундаменте, укреплять большими дубовыми сваями. К этой работе, по мнению историков, могли привлекать специалистов из Великого княжества Литовского.

Врагу ни разу не удалось взять приступом Тульский кремль. Только в промежутке с 1531 по 1540 год кочевники 14 раз подступали к Туле, но так и не смогли войти в неё. В 1552 году под стенами Тулы был разбит крымский хан Девлет-Гирей. Несмотря на поддержку со стороны турецкой артиллерии и отрядов янычар, хан не смог взять город и попытался бежать после приближения основных сил русского войска. В дальнейшем он был полностью разгромлен в битве на реке Шиворонь.

В 1607 году в Тульском кремле около четырёх месяцев оборонялись от царских войск повстанцы под командованием Ивана Болотникова. Взять крепость приступом не удалось. Выдавить участников восстания из кремля осаждавшие смогли, только перекрыв реку и затопив укрепления.

В середине XVII века к России были присоединены территории Великого войска Запорожского, граница отодвинулась далеко на юг — и Тульский кремль утратил своё оборонительное значение, как и другие сооружения Большой засечной черты. Однако к этому времени в Туле, по словам Елены Зыковой, уже начали разворачиваться военно-промышленные производства.

Казанская набережная Тулы © тульскийкремль.рф

«Тула развивалась от кремля. Его строили как крепость для защиты Москвы, крепость для защиты России в целом», — отметила в беседе с RT первый заместитель генерального директора тульского Историко-краеведческого и художественного музея искусствовед Марина Кузина.

По её словам, Тульский кремль является уникальным историческим ансамблем.

Елена Зыкова подчёркивает, что Тульский кремль сыграл в истории не только значительную военную, но и огромную политическую роль.

«Это был оплот московской политики на юге государства. В наши дни, после того как начались активные археологические исследования территории Тульского кремля, мы получили возможность представить жизнь людей, обитавших здесь в XVI—XVIII веках, реконструировать их облик. Сегодня кремль — это значимое место для Тулы, сокровенное для каждого туляка», — подытожила Елена Зыкова.

Обложка: © Алексей Куденко/РИА Новости

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Источник: https://russian.rt.com/science/article/785454-tulskii-kreml-500-let