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Другая “космическая” программа СШA. Дмитрий Перетолчин, Леонид Коновалов

17:37. 28 сентября 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Доцент кафедры аудиовизуальных технологий ВГИК Леонид Коновалов и ведущий Дмитрий Перетолчин разбирают по косточкам высадку американских астронавтов на Луну и ставят точку в спорах о том, была ли она на самом деле или это постановка.

Полную версию видео смотрите здесь https://plus.dentv.ru/video/8aUukRtHgPUrHKgH3h5U2P.html
(Сайт работает в тестовом режиме: просьба обо всех неполадках и сложностях при просмотре писать здесь в комментариях)

Поддержать передачи Д. Ю. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_qayE5gcvaQ

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