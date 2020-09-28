Другая “космическая” программа СШA. Дмитрий Перетолчин, Леонид Коновалов
17:37. 28 сентября 2020 105 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Доцент кафедры аудиовизуальных технологий ВГИК Леонид Коновалов и ведущий Дмитрий Перетолчин разбирают по косточкам высадку американских астронавтов на Луну и ставят точку в спорах о том, была ли она на самом деле или это постановка.
Полную версию видео смотрите здесь https://plus.dentv.ru/video/8aUukRtHgPUrHKgH3h5U2P.html
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#ДеньТВ #Аполлон #Нил Армстронг #ВысадкаНаЛуну #НАСА #Голливуд #космическаяПрограма #Перетолчин #ЛеонидКоновалов #луннаяГонка #луннаяМиссия #СССР
Полную версию видео смотрите здесь https://plus.dentv.ru/video/8aUukRtHgPUrHKgH3h5U2P.html
(Сайт работает в тестовом режиме: просьба обо всех неполадках и сложностях при просмотре писать здесь в комментариях)
Поддержать передачи Д. Ю. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Аполлон #Нил Армстронг #ВысадкаНаЛуну #НАСА #Голливуд #космическаяПрограма #Перетолчин #ЛеонидКоновалов #луннаяГонка #луннаяМиссия #СССР
О кинематограф , – Великий Обманщик !)