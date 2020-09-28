Доцент кафедры аудиовизуальных технологий ВГИК Леонид Коновалов и ведущий Дмитрий Перетолчин разбирают по косточкам высадку американских астронавтов на Луну и ставят точку в спорах о том, была ли она на самом деле или это постановка.Полную версию видео смотрите здесь https://plus.dentv.ru/video/8aUukRtHgPUrHKgH3h5U2P.html(Сайт работает в тестовом режиме: просьба обо всех неполадках и сложностях при просмотре писать здесь в комментариях)Поддержать передачи Д. Ю. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Аполлон #Нил Армстронг #ВысадкаНаЛуну #НАСА #Голливуд #космическаяПрограма #Перетолчин #ЛеонидКоновалов #луннаяГонка #луннаяМиссия #СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_qayE5gcvaQ