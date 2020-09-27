Великое равенство Рима и Лже-империя Запада. Профессор Александр Беляков
17:38. 27 сентября 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как Запад переписал историю Древнего Рима, подменив понятия и исказив их суть. На чём на самом деле основывалось великое равенство Рима. Как понимание Античности было утрачено под прикрытием науки и просвещения. Профессор Александр Беляков продолжает серию лекций, посвященных классической политике.
Продолжение на канале Завтрашний День https://www.youtube.com/channel/UCk3zXhvGaR7OQYy9K6xJJcA/
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #история #Рим #римскоеправо #античность
#культура #полис #демократия #республика #Греция #Ренессанс #Возрождение
Продолжение на канале Завтрашний День https://www.youtube.com/channel/UCk3zXhvGaR7OQYy9K6xJJcA/
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #история #Рим #римскоеправо #античность
#культура #полис #демократия #республика #Греция #Ренессанс #Возрождение