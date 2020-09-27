Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Великое равенство Рима и Лже-империя Запада. Профессор Александр Беляков

17:38. 27 сентября 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как Запад переписал историю Древнего Рима, подменив понятия и исказив их суть. На чём на самом деле основывалось великое равенство Рима. Как понимание Античности было утрачено под прикрытием науки и просвещения. Профессор Александр Беляков продолжает серию лекций, посвященных классической политике.

Продолжение на канале Завтрашний День https://www.youtube.com/channel/UCk3zXhvGaR7OQYy9K6xJJcA/
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #история #Рим #римскоеправо #античность
#культура #полис #демократия #республика #Греция #Ренессанс #Возрождение

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n3K2BOih1OE

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Всемирная Великая Депрессия и сокращение населения
... и Массачусетского технологического института: Всемирная Великая Депрессия и сокращение населения к...лозунги об устойчивом развитии, истинном равенстве или улучшении благосостояния всех представителей...состоялась в 1968 году в Риме. На ней присутствовало уже ...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... против излишеств, свобода и равенство. Обязанности священника мог выполнять любой...Смотрите, первая ложь – Артур призван Великим Римом. Великого Рима не было. Была не большая... строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... против излишеств, свобода и равенство. Обязанности священника мог выполнять любой...Смотрите, первая ложь – Артур призван Великим Римом. Великого Рима не было. Была не большая... строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства ...
Автокефалия Русской Церкви
... приблизить их отношения к братскому равенству. Своего рода "разоружение." Опасения...твое, благочестивый царь, великое российское царство - третий Рим превзошло благочестием все .... Москве давалась некая иллюзия равенства ее царя с византийским василевсом...
Языковые доказательства древности русской цивилизации
... древнейших.Неоспоримым памятником великих познаний величают язык славенский... Египта, Крита, Этрусков, Великого Рима, Греции и др. были...э. Можно поставить знак равенства между словами “Рысь” и..., искусство которой станет великим искусством греков. Острова ...
Что есть жизнь? И есть ли счастливое будущее у человечества?
... вопросами насчёт человеческого равенства. Кто знает, что за великое и розовое будущее... воплощать идею разрушения Рима посредство разрушения основы силы Рима – его военной ...посредством маленькой секты «христиан» в Риме. Естественно, что все первые христиане...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)