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В России создали прорывную технологию 3D-печати сверхпрочных металлических изделий

14:00. 27 сентября 2020 129 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Из аннотации. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Брянский государственный технический университет (БГТУ) успешно завершили проект по созданию прорывной технологии 3D-печати из металлической проволоки.

Одно из главных достижений проекта – изделия, полученные с применением новой технологии, в 2-2,5 раза превосходят по прочности аналогичные, изготовленные из проката.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5233570.html

Метки: врд, наука, проект, развитие, Россия, технологии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5816 4736
    Женечка 27 сентября 2020 в 14:28

    Ишь ты, опять прорыв. Где-то лет пять-шесть назад даже у нас в новостях показывали, как амеры рабочий экземпляр своего легендарного кольта 1911 напечатали. И НАСА ихнее давно уж детальки для ракетных двигателей по этой же технологии делает.

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