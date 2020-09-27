В России создали прорывную технологию 3D-печати сверхпрочных металлических изделий
14:00. 27 сентября 2020 129 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Из аннотации. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Брянский государственный технический университет (БГТУ) успешно завершили проект по созданию прорывной технологии 3D-печати из металлической проволоки.
Одно из главных достижений проекта – изделия, полученные с применением новой технологии, в 2-2,5 раза превосходят по прочности аналогичные, изготовленные из проката.
Одно из главных достижений проекта – изделия, полученные с применением новой технологии, в 2-2,5 раза превосходят по прочности аналогичные, изготовленные из проката.
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Ишь ты, опять прорыв. Где-то лет пять-шесть назад даже у нас в новостях показывали, как амеры рабочий экземпляр своего легендарного кольта 1911 напечатали. И НАСА ихнее давно уж детальки для ракетных двигателей по этой же технологии делает.