Сегодня в Белоруссии снова идут протесты против Лукашенко. Как в Минске, так и в ряде других городов. На сей раз основным поводом была инаугурация Лукашенко.В Минске у оппозиции сегодня серьезная просадка по численности, у Стелы к 4 часа собралось от 15 до 25-30 тыс.ОМОН и милиция всячески препятствовали сбору протестующих в одном месте и проводили задержания еще до начала акции. Также уже традиционно глушили интернет.В целом, Лукашенко поддерживает выгодный для себя тренд на постепенное снижение протестной активности, которая судя по акциям выходного дня находятся на спаде.Чего-то радикального, что могло бы переломить существующие тенденции и осложнить ситуацию для Лукашенко оппозиция предложить не в состоянии.В режиме – протесты на выходных + аресты, в концу года Лукашенко полностью стабилизирует ситуацию.Сама себя не назначишь, никто не назначит.Потому что последовательная.Не исключена ситуация, когда Макрон покинет свой пост, а Лукашенко еще будет руководить Белоруссией.Про "логику демократии" улыбнуло.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6199566.html