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“О величайшей лжи нашего времени”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир”

14:00. 27 сентября 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Тайм-коды
0:30-5:10 – о фестивале "Цифровая история", истории МПГУ и кружке от Авроры
5:15-28:12 – о еврейской автономии в Крыму, почему Н.С.Хрущев передал Крым УССР, о концессиях, о значении Брестского мира, о "торговле" русской землей  
28:15-41:39 – о Семибоярщине и Смоленском договоре, о неизвестной Первой Смуте 16 века, "Вдовствующем царстве" и Соборе примирения
41:40-50:25 – о Л.Тихомирове, Ф.Достоевском, В.Белинском и М.Каткове и их идейной трансформации и актуальных "пророчествах" К.Победоносцева, о древних греках и их "демократии" и диктатуре буржуазии
50:26-1:06:10 – о проблемах летоисчисления и спекуляциях на эту тему, о славянских археологических культурах, о "подлости" Г.Байера, Ф.Миллера и А.Г.Шлёцера
1:06:23-1:11:03 – о происхождении Екатерины 2, о геральдических фантазиях, о книге А.П.Синелобова, Х.Модрове и Б. фон Бюлове
1:11:05-1:23:39 – о проектах Д.И.Менделеева, о большевиках и царских спецах, советских наркоматах и работах Е.Гимпельсона, о ленинских оценках советской бюрократии и советских декретов, о скромности В.Ленина и И.Сталина, о губернаторах-идиотах, о культуре одевания 
1:23:40-1:28:20 – о гербе СССР и его символике, о мировой революции и возможности построения социализма в одной отдельной стране, о книге А.В.Лубкова
1:28:22-1:42:18 – о возможности социалистической революции в современном мире, о современных пролетариях, о тред-юнионизме и классовом сознании рабочего класса, о причинах раскола в левом движении, о европейской социал-демократии и ее измене идеям марксизма, о том, кто готовит революции

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iALpO667DCw

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