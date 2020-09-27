Начиная с марта 1908 года обложку каждого ежемесячного выпуска Венского политического журнала «Ukrainische Rundschau» стала украшать карта т. н. «большой Украины», куда немцами были включены земли Малороссии, Новороссии, Подолия, Волыни, Галиции, Лодомерии, Буковины, Слобожанщины, Дона и даже Кубани.

Титульный лист Венского политического журнала «Ukrainische Rundschau» за 1915 год.

Учитывая тот факт, что Австрийские типографии выпускали карту некой «большой Украины», в состав которой входили, в том числе, и Австро-Венгерские коронные земли (Галиция, Лодомерия и Буковина) — трудно допустить тот факт, что немцы попросту хотели «подарить» Российской Империи часть своей территории. Нет, что вы!

На полях Первой мировой войны Австро-Венгрия билась за свои Карпатские и Прикарпатские владения с упорством раненого льва, и даже думать не хотела о подобных «неслыханно щедрых подарках» проклятой Русской короне!..

Для чего же тогда Австро-Венгрия десятками лет вкладывала титанические усилия и баснословные деньги в идеологический, лингвистический и политический проект по созданию на теле Российской Империи некой «Украины»? Что же, давайте для начала рассмотрим чисто экономические причины, побудившие немцев срочно переименовать «русинов и рутэнов» в «украинцев», и запустить процесс по накачке «украинской национальной идеи» австрийскими денежными знаками.

Карта т. н. «большой Украины», помещенная на титульный лист Венского политического журнала «Ukrainische Rundschau» за 1915 год.

Сразу оговоримся: немецкий план по колонизации Востока (т. н. Drang nach osten) никто не отменял ни перед Первой, ни перед Второй мировой войной. Восток, однако, понятие для немцев весьма обширное, а «Украину» они планировали весьма конкретизированную.

Во-первых: богатые черноземы, которые могли служить житницей и «кормовой базой» как для Австро-Венгрии, так и для Германии. Этим критериям вполне соответствовала Малороссия, Слобожанщина, Подолье и Волынь.

Во-вторых: выход к Черному морю, а также захват черноморских торговых портов Российской Империи (прежде всего Одессы). Этим критериям соответствовала Новороссия. Кроме того, необходимо держать в уме тот факт, что перед Первой мировой войной на Мальте и в Гибралтаре были Английские военные базы, которые держали под контролем любую торговлю в данном регионе, а также контролировали выход в Атлантический океан военных флотов Австро-Венгрии и Турции. Имея же под контролем акваторию Черного моря и Турцию в виде союзницы — немцы получали выход в средиземное море и совместными усилиями вполне могли «взять» Суэцкий канал в самом обозримом будущем.

В-третьих: богатейшие залежи каменного угля и железной руды, необходимые для быстрого роста металлургической промышленности и тяжелого машиностроения. Этим критериям соответствовал Донбасс, который частично входил в состав Новороссии, а частично — в состав Области Всевеликого войска Донского.

В-четвертых: выход на Северный Кавказ и к Бакинским нефтяным месторождениям. Говорить о растущем спросе на нефть в начале XX века — является излишней тратой времени, но вот сказать о том, что сама Австро-Венгрия располагала весьма скромными разведанными месторождениями нефти — надо. Вместе с тем, этим критериям соответствовала Кубань, которая также была включена в карту т. н. «большой Украины».

Карта т. н. «большой Украины»

И что в сухом остатке после приведенных выше доводов? Правильно — экономическая аргументация тех причин, по которым правящая верхушка Австро-Венгрии включила в состав несуществующей, но «запланированной на будущее» Украины территорию Малороссии, Новороссии, Подолия, Волыни, Слобожанщины, Дона и даже Кубани, которые никогда не имели вообще никакого отношения к Австро-Венгрии.

Но нет, куда нам тягаться с «украинской национальной идеей» современности!.. Попробуйте сейчас доказать рядовому «украинцу» (который, кстати, думает, говорит и видит сны на русском языке), что он «плод творчества» Австро-Венгерского генерального штаба и лично эрцгерцога Франца-Фердинанда!

А ведь уже более ста лет прошло с того момента, как венский клерикальный журнал «Volksbewegung», издававшийся при близком участии супруги австрийского престолонаследника Франца-Фердинанда, и имевший целью пропаганду австрийского патриотизма в народных массах, поместил в статье «Царь Великой Австрии» ряд пророческих угроз по адресу России (на лето 1913 года, то есть за год до начала Первой мировой войны):

Книга С. Н. Щеголева: «Современное украинство его происхождение, рост и задачи», г Киев, Российская Империя, 1914 год

«Июля 9-го, предсказывал журнал, будет объявлена война России; 11 июля император Франц-Иосиф передает престол наследнику Францу II (Фердинанду) и вместе с тем обращается с воззванием к полякам и украинцам в течение более чем ста лет притесняемым (!) Россией, чтобы они восстали против своих притеснителей и рука об руку с храбрыми австрийскими войсками сражались за свое освобождение. Император австрийский обещает им свою помощь при восстановлении и упрочнении их свободы после окончательного поражения уничтожения общего врага.

В войне Австрия разбивает Россию вдребезги. 15-го октября 1913 года Франц II в Киевском кафедральном соборе провозглашает себя императором Великой Австрии, а два австрийских эрцгерцога делаются королями, один — восстановленной Польши, другой — Украины.

Страшен сон — да милостив Бог! Венский журнал скромно умалчивает, что слухи о близости австро-русского столкновения вызвали в Восточной Галиции рост русского народного самосознания и ухода крестьян из унии в православие. Если бы не уголовные преследования правительства, такие проявления стихийного русского национализма развернулись бы по всему лицу униатской (Галицкой) Руси».

Из книги С. Н. Щеголева: «Современное украинство его происхождение, рост и задачи», стр. 135, город Киев, Российская Империя, 1914 год».

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Далиант Максимус, специально для «Русской Весны»