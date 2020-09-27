Лица Советской эпохи. Часть 431. 1960 – 1970-е. Портреты от фотографа Владимира Богданова
11:42. 27 сентября 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1960-е. Актёр театра и кино Иннокентий Смоктуновский (1925-1994)
1964. Советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор Булат Окуджава (1924-1997)
1965. Советский комедийный актёр театра и кино Сергей Филиппов (1912-1990)
1965. Русская и советская актриса театра и кино Фаина Георгиевна Раневская (1896-1984)
1972. Блоковский праздник в Шахматове. Поэт Евгений Евтушенко
1972. Блоковский праздник в Шахматове, поэтесса Римма Казакова
1972. Советский композитор и педагог Дмитрий Шостакович (1906-1975)
1972. Русский советский писатель, литературовед Ираклий Андронников (1908 – 1990)
1972. Съезд Союза композиторов СССР в Колонном зале Дома Союзов, Композиторы Кара Караев (1918 – 1982) и Родион Щедрин (1932)
1972. Советская писательница, переводчица и мемуаристка Лидия Либединская (1921 – 2006) на блоковском празднике в Шахматове
1974. Лиля Брик (1891-1978)
1975.Советский и российский поэт, публицист, художник и архитектор Андрей Вознесенский (1933 – 2010)
1975. Космонавты Валентина Терешкова, Георгий Гречко, Андриян Николаев, Владимир Шаталов на Красной площади
1975. Советский и российский писатель, киносценарист Виктор Конецкий (1929 – 2002)
1975. Русский советский писатель, литературовед, критик и киновед, сценарист Виктор Шкловский (1893 – 1984) в своем кабинете
1975. Русский советский прозаик, поэт, киносценарист, журналист и общественный деятель Константин Симонов (1915 — 1979)
1975. На гостевой трибуне, Красная площадь
1975.Киргизский и русский писатель Чингиз Айтматов (1928 – 2008) в Кремлевском Дворце съездов
1975. Чингиз Айтматов и Агния Барто в Кремлевском Дворце съездов
1976. Русский советский поэт, переводчик и журналист Михаил Дудин (1916 – 1993) и советская актриса театра и кино, артистка эстрады Рина Зеленая (1901-1991)
1978. Владимир Высоцкий
1979. Русский поэт и переводчик с восточных языков Арсений Тарковский (1907 – 1989)
1979. Советский и российский театральный режиссёр, актёр Валентин Плучек (1909 – 2002) на фоне портрета Всеволода Мейерхольда