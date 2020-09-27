Отличный во всех отношениях документальный фильм о концерне Круппа, который финансировал Гитлера и участвовал в ограблении Европы и оккупированных территорий СССР. Фильм наглядно показывает, что нацизм был неизбежным и логичным порождением капитализма и империализма.1. Нюрнбергские процессы:- Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal. Nuremberg. ("Blue Series");- Nazi Conspiracy and Aggression ("Red Series");- Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10 ("Green Series");- Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8-ми томах – 1987Англоязычные материалы:2. Манчестер, У. Оружие Круппа – 1971. Биография династии Круппов. Нет ссылок на первоисточники, но информация, в целом, достоверная.3. Норден, А. Уроки германской истории – 1948. История Германии с начала до середины 20-го века. Мало ссылок на первоисточники. Но информация достоверна (многое взято с Нюрнбергских процессов).4. Кучинский, Ю. Очерки истории германского империализма – 1952. Книга про развитие монополий и германского империализма. Везде есть ссылки на первоисточники. Очень ценная работа.5. Галкин, А.А. Германский фашизм – 1989. Хорошая книга, есть ссылки на первоисточники.Работы поменьше:- Датт, Р.П. Фашизм и социалистическая революция – 1935;- Сборник статей. История фашизма в Западной Европе – 1978;- Сборник статей. Германский империализм и милитаризм – 1965;- Сегалл, Я.Е. Очерки экономической политики германского фашизма – 1934;- Руге В. – Как Гитлер пришел к власти – 1985 (вступительная часть);- Устинкин, С. Германский стальной трест – 1941;- Brady, R.A. Business as a system of power – 1943;- Kuczynski, J. Germany under fascism 1933 to the present day – 1944;- и еще несколько других работ, которые открывались буквально "полистать".00:00 – Пролог05:40 – Империя Круппов16:29 – Первая мировая война26:39 – Версальский мирный договор41:25 – Рур01:10:34 – Порабощение нации01:19:02 – Корпоративное государство01:39:00 – Бизне-СС01:48:26 – Германский меч войны01:56:04 – Разграбление Европы02:08:39 – Джаст бизнес02:27:57 – Крайняя необходимость02:37:56 – Преступление и наказание

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6199992.html