Главная » История, Мировоззрение, Экономика

“Экономика Третьего Рейха: Крупп”

17:25. 27 сентября 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Отличный во всех отношениях документальный фильм о концерне Круппа, который финансировал Гитлера и участвовал в ограблении Европы и оккупированных территорий СССР. Фильм наглядно показывает, что нацизм был неизбежным и логичным порождением капитализма и империализма.

Аннотация:

Акционерное общество "Фридрих Крупп" – частная кузница германской военной машины. Чем фирма занималась во времена Веймарской республики. Как Густав Крупп и другие рурские магнаты помогли нацистам захватить власть. Что такое корпоративное государство и какую экономическую политику проводили нацисты. Бизнес, Третий рейх и подготовка к войне – когда в действительности началась Вторая мировая. Как крупповцы грабили Европу. Что происходило в частных концлагерях во время войны и чем они отличались от лагерей СС. Какое наказание понесли преступники.



Список источников:

1. Нюрнбергские процессы:
- Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal. Nuremberg. ("Blue Series");
- Nazi Conspiracy and Aggression ("Red Series");
- Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10 ("Green Series");
- Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8-ми томах – 1987
Англоязычные материалы:
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_L

2. Манчестер, У. Оружие Круппа – 1971. Биография династии Круппов. Нет ссылок на первоисточники, но информация, в целом, достоверная.

3. Норден, А. Уроки германской истории – 1948. История Германии с начала до середины 20-го века. Мало ссылок на первоисточники. Но информация достоверна (многое взято с Нюрнбергских процессов).

4. Кучинский, Ю. Очерки истории германского империализма – 1952. Книга про развитие монополий и германского империализма. Везде есть ссылки на первоисточники. Очень ценная работа.

5. Галкин, А.А. Германский фашизм – 1989. Хорошая книга, есть ссылки на первоисточники.

Работы поменьше:

- Датт, Р.П. Фашизм и социалистическая революция – 1935;
- Сборник статей. История фашизма в Западной Европе – 1978;
- Сборник статей. Германский империализм и милитаризм – 1965;
- Сегалл, Я.Е. Очерки экономической политики германского фашизма – 1934;
- Руге В. – Как Гитлер пришел к власти – 1985 (вступительная часть);
- Устинкин, С. Германский стальной трест – 1941;
- Brady, R.A. Business as a system of power – 1943;
- Kuczynski, J. Germany under fascism 1933 to the present day – 1944;
- и еще несколько других работ, которые открывались буквально "полистать".

00:00 – Пролог
05:40 – Империя Круппов
16:29 – Первая мировая война
26:39 – Версальский мирный договор
41:25 – Рур
01:10:34 – Порабощение нации
01:19:02 – Корпоративное государство
01:39:00 – Бизне-СС
01:48:26 – Германский меч войны
01:56:04 – Разграбление Европы
02:08:39 – Джаст бизнес
02:27:57 – Крайняя необходимость
02:37:56 – Преступление и наказание

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6199992.html

Метки: Видео, Гитлер, документальное кино, империализм, капитализм, корпоратократия, крупп, Нацизм, нсдап, третий рейх

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как Гитлер пришел к власти – главная тайна Третьего Рейха
...Третьего Рейха? СТАРИКОВ: Тайн очень много, но самая главная тайна Третьего Рейха: откуда этот Третий Рейх... партию деньгами. СТАРИКОВ: Да, Круппы, Сименсы и прочие? СТАРИКОВ:.... Нормально не может развиваться экономика, потому что Германия, оккупировав...
Проект «Гитлер». Как Лондон и Вашингтон создали Третий рейх
... экс-президент Рейхсбанка и министр экономики Ялмар Шахт предложил справедливости ради... подсудимых и тех, кто вскормил Третий рейх, упомянув при этом американские корпорации... на Уолл-­стрит (позже детище Круппа перешло под контроль рокфеллеровской Standard...
Европейский , или как в SS придумали ЕС. Часть I проект Йозефа Геббельса
...лет. Крупп и Флик были центральными фигурами в нацистской экономике. Их... Многие ключевые фигуры нацисткой экономики становятся главными создателями Евросоюза.Многие...послевоенной Германии, процветали и при Третьем Рейхе. Подвижный, элегантный и дипломатичный,...
Мировой капитал породил и Гитлера, и войну
...капитала Ф. Тиссен, Г. Крупп, президент имперского финансового банка ... Решающую роль в обеспечении Третьего рейха техническими возможностями вести войну почти...американской финансово-промышленной элитыНацистское министерство экономики и «Рейхсбанк» дали ...
Геополитика куда увлекательнее шахмат – 2
... финансировали немецкие промышленники, всякие там Круппы. — Знаете, что меня всегда... потому что в последние дни Третьего рейха было сожжено 90 % финансовых документов...занавес. Сталин построил альтернативную систему экономики, в которой главной действующей ...
Столетняя война за Украину
... время самого Второго Рейха уже подошло к концу. Экономика следующего, Третьего Рейха напрямую зависела... «Krupp AG», глава которого Альфред Крупп посетил Украину: «После инспекционной поездки...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)