Дмитирий Перетолчин, Игорь Стечкин. ONYQ: Аудиокодирование и мировое управление.
11:35. 27 сентября 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Как устроен человеческий мозг и где в его устройстве лежит ключ к управлению сознанием.
Как психолингвистика помогает элите удерживать власть и собственность на протяжении столетий.
Каковы биологические и химические основы социальной инженерии.
Уникальная информация в беседе Дмитрия Перетолчина и Игоря Стечкина в первом выпуске программы "СУП".
Как устроен человеческий мозг и где в его устройстве лежит ключ к управлению сознанием.
Как психолингвистика помогает элите удерживать власть и собственность на протяжении столетий.
Каковы биологические и химические основы социальной инженерии.
Уникальная информация в беседе Дмитрия Перетолчина и Игоря Стечкина в первом выпуске программы "СУП".
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