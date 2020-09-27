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Дмитирий Перетолчин, Игорь Стечкин. ONYQ: Аудиокодирование и мировое управление.

11:35. 27 сентября 2020 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
Как устроен человеческий мозг и где в его устройстве лежит ключ к управлению сознанием.
Как психолингвистика помогает элите удерживать власть и собственность на протяжении столетий.
Каковы биологические и химические основы социальной инженерии.

Уникальная информация в беседе Дмитрия Перетолчина и Игоря Стечкина в первом выпуске программы "СУП".



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5232755.html

Метки: лингвистика, мозг, общество, перетолчин, управление, человек

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