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Из аннотации.Как устроен человеческий мозг и где в его устройстве лежит ключ к управлению сознанием.Как психолингвистика помогает элите удерживать власть и собственность на протяжении столетий.Каковы биологические и химические основы социальной инженерии.Уникальная информация в беседе Дмитрия Перетолчина и Игоря Стечкина в первом выпуске программы "СУП".

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5232755.html