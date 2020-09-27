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Боевые действия в Карабахе. 27.09.2020. День

15:36. 27 сентября 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Ситуация в Карабахе на 15-30.

1. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что к обеду были заняты несколько приграничных поселков и значимых высот на границе с Карабахом.
МО Армении и карабахские военные называют это дезинформацией. Каких-либо фото-видео подтверждений своих успехов Азербайджан пока не предоставляет. Полагаю, к вечеру должна появится ясность относительно реального продвижения азербайджанской армии.
Но собственно сама постановка вопроса о захвате карабахских поселков наглядно говорит о том, что речь идет о подготовленной наступательной операции азербайджанских вооруженных сил. Рассказы о "контрнаступлении" выглядят обычной дезинформацией с целью обеспечения повода для реализации намеченного наступления, которое готовилось последние недели при помощи Турции.

2. Эрдоган призвал к свержению правительства Пашиняна и всемирной поддержке Азербайджана.
Очередное нападение на Азербайджан, Армения вновь подтвердила, что является большим препятствием на пути к миру и стабильности.
Призываю армянский народ стать хозяином своего будущего против тянущего их в пучину бедствий правительства и тех, кто использует их как марионеток. В то же время призываю весь мир поддержать Азербайджан, который борется с угнетением и несправедливостью",

Россия продолжает настаивать на прекращении огня и переговорах.
Лавров сегодня уже провел переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана, где настаивал на необходимости скорейшей остановки происходящего.
ОБСЕ также призвала обе стороны прекратить боевые действия.



3. В Карабахе в результате утренних боевых действий погибла женщина и ребенок. На 15-00 МО Карабаха заявляет, что уничтожено 4 вертолета, 15 БПЛА и 10 единиц бронетехники. Азербайджан выложил видео с ударами турецких БПЛА "Байрактар" по позициям армянских военных (уничтожено несколько единиц техники)


Удары дронов.


Горящая азербайджанская техника.

На текущий момент боевые действия продолжаются. По заявлениям МО Армении, армия Азербайджана применяет практически весь инструментарий огневых средств поражения, кроме самых тяжелых тактических ракет. Пока что основные боевые действия локализованы на территории Нагорного Карабаха. Боевые действия непосредственно на территории Армении или Нахичевани, могут очень быстро привести к разрастанию конфликта.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6199450.html

Метки: азербайджан, армения, кавказ, карабах, Россия, турция

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