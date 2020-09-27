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Азербайджан вводит военное положение

18:47. 27 сентября 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


По развитию ситуацию в Карабахе.

1. Азербайджан с 28 сентября официально вводит частичное военное положение. Также в Азербайджане вводится комендантский час с 22-00 до 5 утра. Согласно заявлению Алиева, боевые действия будут продолжаться до полного занятия Карабаха и частичный результат Баку не удовлетворит. Полагаю, вопрос о том, кто ответственен за сегодняшние события снимается. Очевидно, что Азербайджан при поддержке Турции пытается провести ремейк операции "Олуя" и ликвидировать НКР по аналогии с Сербской Краиной.

2. Пашинян заявил, что Ереван рассматривает вопрос об официальном признании Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, Пашинян позвонил Путину по поводу происходящего в Карабахе. Также в Ереване объявили, что будут призваны резервисты вплоть до 55 лет.
Руководитель правящей фракции арямнского парламента призвал к полномасштабной войне.
“И я не хочу, чтобы мы говорили, что могли это сделать, но ждали приказа. Поэтому вы, приняв миссию верховного главнокомандующего, должны отдать приказ всем вместе наступать. Иначе мы будем истекать кровью, как это происходило последние 25 лет. Лучше истечь кровью один раз, но окончательно все решить”

3. По заявлениям МО Азербайджана, ситуация для армии НКР и армянской армии ухудшается – в течение дня заняты 7 поселков и несколько высот на юго-востоке Карабаха. Кроме того, установлен огневой контроль над дорогой связывающей НКР с Арменией.
"В результате военной операции, проведенной нашими войсками в направлении Геранбоя, была освобождена высота Муров на хребте Муров. В результате операции военная автомагистраль Варденис-Агдере, которая соединяет оккупированные территории Азербайджана с Арменией, была взята под огневой контроль азербайджанской армии. Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кельбаджар и Агдере. Бои продолжаются",

Также заявляется об окружении арямнского гарнизона в Агдере, которому предложено капитулировать. Армянские источники опровергают сообщения об азербайджанских успехах и заявляют о больших потерях азербайджанской армии, выкладывая новые видео с уничтоженной техникой. Азербайджан пока что в основном хвастается видео с работой турецких БПЛА. Видео с привязкой к местности, которые бы верифицировали декларируемые успехи, пока что нет.

4. Обе стороны сообщают о кибератаках на сетевую инфраструктуру. В Твиттере и Фейсбуке идет не менее жаркая сетевая война с взаимными обвинениями во всех смертных грехах.
Руководство ЕС и Европейский парламент призывают обе стороны немедленно прекратить боевые действия.


Уничтожение БПЛА над Степанакертом.


Уничтожение азербайджанской техники.


Армянские беженцы покидают район Агдере. Можно отметить белые флаги.
Армяне сообщают, что это азербайджанская дезинформация и это видео 2015-го года https://youtu.be/nbF33yx8jpo


Воздушная тревога.


Заявление о занятии 7 сел в Карабахе.


Заявление Алиева.


Удары турецких БПЛА.

Ниже, списки погибших армян, которые пока что есть в сети.









По заявлениям армянских военных у них с утра потеряно около 100 человек, из них 16 200х.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6200071.html

Метки: азербайджан, Алиев, армения, карабах, нкр, пашинян, турция

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