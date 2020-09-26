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Задержания в Минске. 26.09.2020

16:05. 26 сентября 2020 167 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Наступила суббота, а значит в Минске начались уже традиционные задержания выходного дня.
Протестующие рутинно кричали "Света-президент" и "Лукашенко в автозак". ОМОН столь же рутинно винтил и паковал.
В общем, все как обычно.













Уже рутинно, субботняя акция служит разогревом перед воскресной.
Завтра традиционное продолжение с хождением оппозиции по городу и новыми задержаниями. Будет интересно посмотреть на численность протестующих – в прошлые выходные просадка по численности была особенно заметной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6197096.html

Метки: белоруссия, лукашенко, Минск, Митинги, протесты, тихановская

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