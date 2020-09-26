Наступила суббота, а значит в Минске начались уже традиционные задержания выходного дня.Протестующие рутинно кричали "Света-президент" и "Лукашенко в автозак". ОМОН столь же рутинно винтил и паковал.В общем, все как обычно.Уже рутинно, субботняя акция служит разогревом перед воскресной.Завтра традиционное продолжение с хождением оппозиции по городу и новыми задержаниями. Будет интересно посмотреть на численность протестующих – в прошлые выходные просадка по численности была особенно заметной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6197096.html