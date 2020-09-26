Сегодня я хочу рассказать интересный случай, а точнее выдающийся подвиг, совершенный в ходе боев под Невелем в декабре 1943 года.

Советские танкисты из 118-й отдельной танковой бригады увязли в боях за деревню Демешково. Так, в ходе очередной атаки без вести пропал танк лейтенанта Ткаченко. Танкисты решили пойти в обход и увязли в болоте близ немецких позиций.

Попытка освободить машину не увенчалась успехом, а в ходе очередной попытки это сделать метким выстрелом был сражен сержант Безукладников, а лейтенант ранен, его эвакуировал к своим башенный стрелок Кавлюгин.

А оборонять танк остался один 18-й летний Виктор Чернышенко, у которого не смотря на возраст за плечами уже был колоссальный боевой опыт. Тем более полный боекомплект давал шанс на положительный исход.

Несколько раз за этот день немцы шли в атаку, и каждый раз попадали под пулеметные очереди, неся потери. Хотя подобные байки ходят почему-то только про наших, а тут мы видим, что немцы тоже лезли на рожон, но не будем удаляться от темы.

Итак, на следующий день к защитнику Т-34-ки на помощь пришел самый опытный механик-водитель Алексей Соколов, которому было уже 25 лет и сражался с врагом он уже не первый год.

Вообщем танк вытащить не получилось и в этот раз. И танкисты били вынуждены отражать немецкие атаки день за днем.

Да-да, 12 дней обороны танка. В конце оставались уже одни гранаты, которыми танкисты и поражали вражескую пехоту. Вскоре осталась одна граната, тратить которую танкисты спешно не собирались.

И вот счастливое стечение обстоятельств. В этот день наши части освобождают Деревню и выходят к танку, воочию видя какой ценой немцы брали штурмом советскую машину. Наших бойцов эвакуируют и отправляют в госпиталь.

Но к сожалению ранения Алексея Ивановича Соколова оказываются несовместимы с жизнь, а вот Чернышенко Виктор Семенович к счастью сразу же идет на поправку.

За свой подвиг оба бойца были удостоены золотой звезды Героя Советского Союза.

Наша история это Гордость.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/54534-t-34-zastryal-u-nemeckih-poziciy-12-i-dnevnye-nepriyatnosti-fashistov.html