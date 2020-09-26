«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.

За прошедшие сутки украинские боевики три раза нарушили второй пункт дополнительных мер, а именно — запрет на открытие огня, совершив две огневые провокации на мариупольском и одну на донецком направлениях.

С позиций 2 батальона 79 одшбр ВСУ вблизи н.п. Новомихайловка боевики произвели десять неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в направлении н.п. Луганское.

Кроме того, с позиций 36 обрмп ВСУ вблизи н.п. Водяное зафиксирован выстрел из подствольного гранатомета и применение стрелкового оружия в направлении н.п. Ленинское.

Также с позиций 37 батальона 56 бригады был открыт неприцельный огонь из подствольного гранатомета по району н.п. Спартак. Было выпущено 4 гранаты.

С начала текущих суток нами зафиксировано три взрыва на позициях батальона морской пехоты 36 обрмп в районе н.п. Водяное. Обстоятельства происшествия уточняются, однако не исключено, что взрывы связаны с проведением постановочных видеосъемок, с последующим обвинением НМ ДНР.

Материалы по факту обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике.

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В свою очередь, подразделения Народной милиции продолжают нести боевое дежурство, ведя наблюдение за противником и строго соблюдая режим прекращения огня.

Нарушение режима прекращения огня является результатом неспособности Зеленского и его ставленников в Генеральном штабе влиять на ситуацию в зоне «ООС», что также подтверждается данными нашей разведки.

Согласно имеющейся информации, в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы некоторые командиры соединений отдали приказ об открытии огня на поражение по военнослужащим Народной милиции в случае визуального контакта.

При этом разрешено применять не только стрелковое оружие, но и тяжелое вооружение, включая 82 и 120-мм минометы. Отдание подобного приказа открыто продемонстрировало нежелание отдельных командиров выполнять приказы командования «ООС» и принимать исключительно деструктивные решения, ведущие к срыву достигнутых договоренностей.

На этом фоне оправдательные заявления Министерства обороны Украины о планируемой выплате 250 млн гривен в качестве дополнительных выплат военнослужащим в «ООС» выглядят смехотворным.

Несмотря на то, что в приказе № 330 четко прописана категория личного состава, не подпадающая под получение данной премии, министр обороны Таран по-прежнему уверен, что указанный приказ «никоим образом не устанавливает правила», и данное заявление ставит под сомнение компетентность высшего украинского военного командования.

Такого рода заявления свидетельствуют об опасении командования ВСУ ростом антиправительственных выступлений со стороны националистов и ветеранов «ООС» («АТО»), которые расценивают данный приказ не иначе, как предательство национальных интересов страны. Следует отметить, что подобные опасения не беспочвенны.

После вступления в силу данного приказа отмечен всплеск активности украинских радикальных движений по агитации населения и военнослужащих в зоне «ООС» с призывом выступить против руководства страны путем организации массовой акции протеста.

В этой связи с 1 октября лидерами террористических организаций «Правый сектор*», «Свобода», «Национальный корпус» и другими праворадикальными структурами планируется направить в Киев до 2 тысяч своих сторонников из региональных ячеек для проведения протестных акций.

Напоминаю, что до 30 сентября продолжается прием заявок для участия в ежегодном конкурсе молодых журналистов «В объективе Донбасс», который проводится Министерством информации ДНР при поддержке Управления Народной милиции.

Для участия в конкурсе приглашаются работники СМИ, начинающие журналисты, студенты и старшеклассники в возрасте от 16 до 35 лет. Конкурс проводится в трех номинациях: публицистика, видеорепортаж и фоторепортаж.

Тема для всех номинаций одна — «Донбасс: между миром и войной». Лучшие работы будут опубликованы в средствах массовой информации Республики, а победители получат денежные призы.

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* запрещенная в РФ экстремистская организация