Сводки от ополчения Новороссии 26 сентября 2020
- 21:00 «Правосеки» готовят очередной «поход на Киев» — что происходит на линии соприкосновения на Донбассе.
- 20:07 На оккупированных землях Донбасса Зеленский поел борща (ФОТО).
- 17:36 Коротко по Донбассу. 26.09.2020.
- 03:30 Жизнь продолжалась даже в самые трудные дни: Саур-Могила шесть лет спустя (ВИДЕО).
«Правосеки» готовят очередной «поход на Киев» — что происходит на линии соприкосновения на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
За прошедшие сутки украинские боевики три раза нарушили второй пункт дополнительных мер, а именно — запрет на открытие огня, совершив две огневые провокации на мариупольском и одну на донецком направлениях.
С позиций 2 батальона 79 одшбр ВСУ вблизи н.п. Новомихайловка боевики произвели десять неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в направлении н.п. Луганское.
Кроме того, с позиций 36 обрмп ВСУ вблизи н.п. Водяное зафиксирован выстрел из подствольного гранатомета и применение стрелкового оружия в направлении н.п. Ленинское.
Также с позиций 37 батальона 56 бригады был открыт неприцельный огонь из подствольного гранатомета по району н.п. Спартак. Было выпущено 4 гранаты.
С начала текущих суток нами зафиксировано три взрыва на позициях батальона морской пехоты 36 обрмп в районе н.п. Водяное. Обстоятельства происшествия уточняются, однако не исключено, что взрывы связаны с проведением постановочных видеосъемок, с последующим обвинением НМ ДНР.
Материалы по факту обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике.
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В свою очередь, подразделения Народной милиции продолжают нести боевое дежурство, ведя наблюдение за противником и строго соблюдая режим прекращения огня.
Нарушение режима прекращения огня является результатом неспособности Зеленского и его ставленников в Генеральном штабе влиять на ситуацию в зоне «ООС», что также подтверждается данными нашей разведки.
Согласно имеющейся информации, в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы некоторые командиры соединений отдали приказ об открытии огня на поражение по военнослужащим Народной милиции в случае визуального контакта.
При этом разрешено применять не только стрелковое оружие, но и тяжелое вооружение, включая 82 и 120-мм минометы. Отдание подобного приказа открыто продемонстрировало нежелание отдельных командиров выполнять приказы командования «ООС» и принимать исключительно деструктивные решения, ведущие к срыву достигнутых договоренностей.
На этом фоне оправдательные заявления Министерства обороны Украины о планируемой выплате 250 млн гривен в качестве дополнительных выплат военнослужащим в «ООС» выглядят смехотворным.
Несмотря на то, что в приказе № 330 четко прописана категория личного состава, не подпадающая под получение данной премии, министр обороны Таран по-прежнему уверен, что указанный приказ «никоим образом не устанавливает правила», и данное заявление ставит под сомнение компетентность высшего украинского военного командования.
Такого рода заявления свидетельствуют об опасении командования ВСУ ростом антиправительственных выступлений со стороны националистов и ветеранов «ООС» («АТО»), которые расценивают данный приказ не иначе, как предательство национальных интересов страны. Следует отметить, что подобные опасения не беспочвенны.
После вступления в силу данного приказа отмечен всплеск активности украинских радикальных движений по агитации населения и военнослужащих в зоне «ООС» с призывом выступить против руководства страны путем организации массовой акции протеста.
В этой связи с 1 октября лидерами террористических организаций «Правый сектор*», «Свобода», «Национальный корпус» и другими праворадикальными структурами планируется направить в Киев до 2 тысяч своих сторонников из региональных ячеек для проведения протестных акций.
Напоминаю, что до 30 сентября продолжается прием заявок для участия в ежегодном конкурсе молодых журналистов «В объективе Донбасс», который проводится Министерством информации ДНР при поддержке Управления Народной милиции.
Для участия в конкурсе приглашаются работники СМИ, начинающие журналисты, студенты и старшеклассники в возрасте от 16 до 35 лет. Конкурс проводится в трех номинациях: публицистика, видеорепортаж и фоторепортаж.
Тема для всех номинаций одна — «Донбасс: между миром и войной». Лучшие работы будут опубликованы в средствах массовой информации Республики, а победители получат денежные призы.
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* запрещенная в РФ экстремистская организация
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На оккупированных землях Донбасса Зеленский поел борща (ФОТО)
Во время рабочей поездки на оккупированную часть Донбасса Зеленский посетил базовый лагерь Главного управления разведки Украины.
Об этом информирует пресс-служба украинского президента.
Зеленский осмотрел места проживания личного состава, которые в сообщении пресс-службы названы «современными комфортными модулями».
Украинский президент также отобедал вместе с военнослужащими оккупационных сил. В солдатской столовой Зеленский попробовал борщ и рисовую кашу. Как сообщает пресс-служба, он остался доволен блюдами, которыми кормят оккупантов.
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Коротко по Донбассу. 26.09.2020
Новости "перемирия".
1. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в подконтрольную Киеву часть Донецкой области. Об этом информирует пресс-служба офиса украинского лидера.
2. В Донецкой народной республике заявили, что в результате миномётного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в пригороде Горловки произошёл пожар в 15 зданиях. «В результате обстрела в Доломитном зафиксировано возгорание 15 домостроений по улице Железнодорожной», — заявили в управлении. По данным народной милиции, обстрел был произведён с позиций 2-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Есть версия, что обстрел осуществлялся в качестве "ответки" за катастрофу Ан-26, который особо упоротые свидомиты уже приписывают ФСБ и "сепарам".
На деле, сейчас основная версия уже "машина при посадке задела крылом землю". Но когда и кого это останавливало.
В целом же, можно ожидать, что Зеленский будет тянуть период низкоинтенсивных боевых действий до местных выборов, после чего можно ожидать возвращения к среднеинтенсивным боевым действиям с более частыми обстрелами и активностью снайперов (на днях, кстати, в ДНР украинский снайпер убил бойца ДНР) и ДРГ.
Андреа Пальмери.
PS. И еще. Помните историю с нацистом Маркивым, которого посадили в Италии за убийство итальянского журналиста Рокелли на Донбассе в 2014-м году.
Как сообщает "Джокер ДНР", не так давно вылетевший со своего поста глава ГУР МОУ Василий Бурба (получил пинком под зад за провал операции по заманиванию ЧВКшников через Белоруссию на территорию Украины) пытался использовать эту историю для своего карьерного роста. Бурба очень хотел получить пост главы службы внешней разведки Украины. Бурба, когда он еще находился на должности, предложил Зеленскому захватить на территории ЛНР гражданина Италии Андреа Пальмери (приехал воевать на Донбасс за народные республики), чтобы потом обменять его на отбывающего срок в 24 года тюрьмы Маркива. Зеленский эту операцию одобрил, после того как Бурба убедил его, что успешная операция разведки повысит рейтинг Зеленского среди военных и нациков. Но как и операция с заманиванием ЧВКшников на Украину, эта история провалилась, так как о ней стало известно спецслужбам ЛНР и ДНР, а группа, которая должна была похитить итальянца, была задержана https://www.interfax.ru/world/727960
Оцените накал маразма – итальянского журналиста на Донбассе убивает отмороженный нацик. Руководство Украины пытается его спасти от заслуженного наказания, похитив другого гражданина Италии.
Сразу видно матерую европейскую стрнау.
Также "Джокер ДНР" сообщает, что Бурба собирает компромат на Саакашвили с целью его политической дискредитации. Впрочем, учитывая последние провалы Бурбы, не удивлюсь, если и с собиранием компромата на Саакашвили все закончится точно также, как и последние спецоперации. Стоит также отметить соучастие Зеленского во всех этих история – и в истории с ЧВК в Белоруссии и в истории с подготовкой похищения гражданина Италии в ЛНР. А так он конечно не такой как Порошенко.
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Жизнь продолжалась даже в самые трудные дни: Саур-Могила шесть лет спустя (ВИДЕО)
Светлана Пикта, корреспондент News Front, посетила ДНР и сделала серию репортажей. Один из них — на стратегической высоте — Саур-Могиле.
В репортаже вы увидите, во что превратили украинские каратели величественный монумент воинам, погибшим на этом месте в ВОВ, место, которое ещё называют «донецким Мамаевым курганом», куда любили приезжать возлагать цветы молодожёны и гости Донбасса, а также услышите от местных жителей подробности авианалета на близлежащий город Снежное и военный быт несломленных жителей Донбасса.
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