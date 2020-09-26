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Политический подтекст «Звёздных Войн»

14:51. 26 сентября 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Галактическую Империю, могущественное государство из вселенной популярнейшей киносаги «Звёздные войны», очень любят сравнивать с СССР. Многие убеждены, что именно Советский Союз режиссер Джордж Лукас взял за основу, когда придумывал любимую многими историю противостояния добра и зла.  В этом, наверно, можно было бы найти определенную логику, ведь выход первых частей галактической саги пришелся именно на разгар Холодной войны, но на самом деле все немного сложнее и интереснее, поэтому давайте вместе разберемся в этом вопросе.

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/politicheskiy-podtekst-zvezdnyih-voyn/

Метки: зарубежные, культовое кино, фантастика, фильмы

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