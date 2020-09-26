Политический подтекст «Звёздных Войн»
Галактическую Империю, могущественное государство из вселенной популярнейшей киносаги «Звёздные войны», очень любят сравнивать с СССР. Многие убеждены, что именно Советский Союз режиссер Джордж Лукас взял за основу, когда придумывал любимую многими историю противостояния добра и зла. В этом, наверно, можно было бы найти определенную логику, ведь выход первых частей галактической саги пришелся именно на разгар Холодной войны, но на самом деле все немного сложнее и интереснее, поэтому давайте вместе разберемся в этом вопросе.
Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/politicheskiy-podtekst-zvezdnyih-voyn/