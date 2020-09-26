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Операция “Слияние”. Кто продвигает идею Мирового Правительства

18:22. 26 сентября 2020 157 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Каковы опорные пункты последнего доклада "Глобальные тренды" и прогнозы его авторов на ближайшие годы. Что кроется за 4 вариантами выхода из кризиса: "Заглохшие моторы", "Джинн из бутылки", "Корпоративный мир" и "Слияние". Возможное устройство Нового Мира: орбиты, острова и сети. Об этом и многом другом рассказывает доктор исторических наук Вардан Багдасарян.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cQnYyy7pcbw

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