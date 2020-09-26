Операция “Слияние”. Кто продвигает идею Мирового Правительства
Каковы опорные пункты последнего доклада "Глобальные тренды" и прогнозы его авторов на ближайшие годы. Что кроется за 4 вариантами выхода из кризиса: "Заглохшие моторы", "Джинн из бутылки", "Корпоративный мир" и "Слияние". Возможное устройство Нового Мира: орбиты, острова и сети. Об этом и многом другом рассказывает доктор исторических наук Вардан Багдасарян.
Читайте ПСМ. И да, кто у Варданчика мама ? Слушать тяжеловато.
Те же, кто и пандемии эти придумывает… Ждите 8 октября, запасайтесь провизией, масками и хвалите правителей…