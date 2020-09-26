КНДР – стран без налогов
14:18. 26 сентября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О том, как в КНДР отменяли налоги в привычном нам смысле этого слова.
КНДР – страна без налогов.
Обязанность гражданина платить налоги в пользу государства представляется константой, универсальной характеристикой любой страны, неизбежным злом. Однако подобное утверждение опровергается историческим опытом Северной Кореи.
В 1974 году в КНДР принят закон об окончательной отмене налоговой системы. Этому предшествовала отмена сельскохозяйственного налога в 1966 году и поэтапное облегчение налогового бремени.
Отказ от налогообложения граждан стал возможным благодаря политической воле Ким Ир Сена и существенным изменениям в экономической и политической жизни на Севере Корейского полуострова в период 1945-1974 гг.
В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают упразднение налогов в Северной Корее, соответствующие исторические и экономические предпосылки, взгляды некоторых современных южнокорейских и западных аналитиков и ученых, критически настроенных по отношению к КНДР.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6196675.html