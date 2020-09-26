Что толку от Белоруссии? Олег Комолов // Простые Числа
Эпоха Лукашенко подходит к концу, и теперь борьба разгорится нешуточная: ведь на кону чрезвычайно привлекательные активы, которые хотят прибрать к рукам в России, на Западе и в Азии. А чтобы передел собственности происходил тихо, не вызывал сопротивления масс надо создать иллюзию неизбежности такого сценария, убедить общество в том, что только приватизация и передача белорусских предприятий под контроль "эффективных" частных собственников позволит превратить отсталую и убогую картофельную республику в цветущий оазис на манер Сингапура и Южной Кореи.
“позволит превратить отсталую и убогую картофельную республику в цветущий оазис” – “Каждый раз перед революцией какая то сволочь внушает народу что ОН ооооооочень плохо живет. Потом народ “опрокидывает” собственное государство, разваливается страна, разрушается экономика и промышленность, начинается гражданская война и голод… И ТОЛЬКО ТОГДА НАРОД УЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ ХРЕНОВАЯ ЖИЗНЬ. Потом он начинает искать виноватых. Зато Америка потирает руки.. теперь можно по-дешевке скупать в этой стране все самое вкусное.. Все то что БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ, войны и голода эта страна НИКОГДА БЫ НЕ ПРОДАЛА. Что там в Украине уцелело ? СУДОСТРОЕНИЕ ? ГАЗОВАЯ ТРУБА? АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ? КУРОРТНАЯ СФЕРА ? АВИАЦИЯ ? ФЛОТ ? КОСМОС ? ……. ПОСЛЕ БУНТОВ ВСЕ ЭТО ПЕРЕЙДЕТ В РУКИ НОВЫХ ЗАМОРСКИХ ХОЗЯЕВ. И ВОТ ТОГДА, ГОСПОДА МАЙДАНОРЕВОЛЮЦИОНЕРЫ, ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ТЯЖКАЯ ДОЛЯ.
И ещё я хочу спросить: ЕСЛИ Я ВЕЧЕРОМ ПОДОЖГУ СВОЮ КОМНАТУ В КОММУНАЛКЕ , УТРОМ ОНА СТАНЕТ КОТТЕДЖЕМ ? ЕСЛИ Я ПЕРЕВЕРНУ СВОЙ МОСКВИЧ, ОН СТАНЕТ ПОХОЖ НА РЕНО ДАСТЕР ? Что бы жить в
коттедже и ездить на Рено , надо много и долго работать… Или найти того кто будет работать на тебя. Что бы стать такой богатой как сейчас, Америка 300 лет использовала рабский труд миллионов негров. Да вот незадача – на неграхсейчас “ездить” нельзя. А жить красиво запад уже привык. ВЫ ВСЕ ЕЩЁ ВЕРИТЕ ЧТО ВАС ЗОВУТ В ЕВРОПУ ЧТО БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ БОГАТСТВОМ ? НУ ВЫ ОПТИМИИИИИИСТЫ !” (С)
Таких активистов готовят со школы.
У нас уже начали.
Со школы вряд ли, а вот в Высшей школе экономике, да – готовят. А еще в ельском универе в США.
Хотя… “коли с Уренгоя”, да, штампуются…;))
.,,,,З д р а в`ы Будь`те,,,,.
ИХний,ТАМошний Т.Н.”бацько”,это – 100-ф ПЕРЕСИДЕНТ!
И то,что ЭТО ТАК – ВСЕ и везде понимают!
*Однако ГОРАЗДО ХУЖЕ на Т.Н.”украiне”,где этИХ…пРЕЗИДЕНТОВ,
КАК…”БОБИКОВ-на-цепИ”…РЕГУЛЯРНО, хозяева МЕНЯЮТ…
…Прекрасную(Бывшую)Украину – ОСОЗНАННО РАЗРУШАЮТ!
ТОЖЕ-самое и с Белоруссией – сделать ПЛАНируют…
Да,Лукашенко Пора МЕНЯТЬ!
…а ПОСЛЕ него,КОГО “упалнамочат” – РБ перестраивать(расПРОДАВАТЬ)…?
И то,что ПОСЛЕ Лукашенко,БУДЕТ Хуже – Пора ЭТО Осознать!
“Эра–ДЕМОНократии” – в РБ прИДЁТ…ВЗВОЕТ от “радости” – ТАМ народ!
Но вернуть НЫНЕшнее Время(ЛАГ)- уже НЕ получится,
и 100%-но то,что Народ ТАМ – БУДЕТ страдать и МУЧИТСЯ…
[i если Россия,ОПЯТЬ...не Спасёт то - ВЫМИРАТЬ,ещё БОЛЬШЕ,станет Народ]
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_”бацько-ВОН”,звучит ТАМ,со ВСЕХ сторон…
Да,НАДОЕЛ ВСЕМ,и это БЕЗспорно ТАК!
* но…ПОСЛЕ его ухода ТАМ(в РБ)- наступит ХАОС-и-БОРДАК…!
…Была Белоруссия,как страна,а БУДЕТ…”что-то”,Будет “ХАНА”…
[в Территорию РАЗРУХИ и БЕСпредела - ПРЕВРАТИТСЯ она...]
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…н-да…ДЕМОНократия прИДЁТ…”мир-И-порядок” – ТАМ “наведёт”.
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Мира тебе,Прекрасная Белоруссия И…Здравомыслия!
- Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 26-09-2020.