Эпоха Лукашенко подходит к концу, и теперь борьба разгорится нешуточная: ведь на кону чрезвычайно привлекательные активы, которые хотят прибрать к рукам в России, на Западе и в Азии. А чтобы передел собственности происходил тихо, не вызывал сопротивления масс надо создать иллюзию неизбежности такого сценария, убедить общество в том, что только приватизация и передача белорусских предприятий под контроль "эффективных" частных собственников позволит превратить отсталую и убогую картофельную республику в цветущий оазис на манер Сингапура и Южной Кореи.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZrFP5viS8Ug