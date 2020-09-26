Кандидат в президенты США Джозеф Байден озвучил «послание» главе российского государства Владимиру Путину.

Ведущая на канале NBC попросила Байдена озвучить «послание Владимиру Путину» в связи с заявлением главы ФБР Кристофера Рея о якобы имевших место попытках Москвы «вмешаться» в американские выборы.

Байден обещал, что в случае победы на выборах «будут последствия за эту вовлеченность в суверенные» дела США, передает ТАСС.

«Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что, если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета», – сказал Байден.

По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп отказывается противостоять «вмешательству» в выборы.

При этом Байден считает, что «несмотря на все безответственные и возмутительные атаки на избирательный процесс, выборы в стране состоятся, как это было всегда». По его мнению, Трамп «уйдет», жители США «не дадут ему спуску», будут «массово голосовать и не позволят себе быть обманутыми – с самого начала будет понятно, к чему это ведет».

Reuters сообщает, что Байден также упрекнул Трампа в отказе «высказаться» против действий «диктатора» Александра Лукашенко. Говоря о президенте Белоруссии, Байден заявил: «Президент, прячущийся в страхе от своих собственных граждан, отказывающийся принять волю народа – это признак слабости, нелегитимный самодержец, а не сильный лидер».

Напомним, Рей поддержал версию о якобы имеющем место влиянии России на президентские выборы в США без предоставления доказательств. Трамп, обращаясь к главе ФБР, заявил: «Крис, вы не замечаете действий Китая». По мнению Трампа, Китай является «намного более серьезной угрозой, чем Россия, Россия, Россия».

Кроме того, Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США после выборов. Белый дом заявил, что Трамп признает результаты «свободных и справедливых» выборов, но сам президент США усомнился в честности предстоящих выборов.

Источник: http://voicesevas.ru/news/54532-bayden-ozvuchil-poslanie-putinu.html