Главная » Видео, История, Мировоззрение, Психология

А был ли человек когда либо духовным? Елена Ромская, Виктор Луговой и Олег Даргор

21:59. 26 сентября 2020 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E2NKLPydmKg

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... помогут развить духовность. Главное – научиться смирению. Когда человек тонет, он...в грудь мою, целительный елей: Пусть сны вчерашние не... душу Добру без каких-либо компромиссов и условий, настежь...– Сократу РАССВЕТ Всё это было, было, было, и вот сегодня – в...
Наши предки не ели мясо!
...окончания ледникового периода - либо по необходимости (как... место йога отводит духовным и физическим упражнениям....писатель, утверждал: "Было время, когда люди ели друг друга; пришло... животные служили человеку. Кормлением животных человек не утруждал себя...
Божественные и демонические личности, эго, человек и управляющие силы, формы существования
...Духовного развития, либо деградировать, опустившись на более низкий уровень. Такого человека...не человек, а машина. Его чувства еле коснулись...Развитие же самого человека начинается, когда он становится ... состояниями и стремлениями были развёрнуты во внешний...
Мервино и Мурмино в Рязанской области.
...». Осуществлял духовную власть, был колдуном-чародеем, времена-то были языческие, ...почему указано имя конкретного человека «жена Хлодиона». Тогда... до спины», им было запрещено «когда-либо стричься, и они ...«шедевр». Первое фото Елена Глинская, потом Василий 3...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
... «День поэзии.1980» Человек был таким благочестивым, что ангелы..., Когда она на радости настояна, когда крепка духовными устоями, Когда живёт... сосна и ели да прошуршит берёза еле-еле… Зинаида Миркина... могу быть Счастлив: либо я – либо Счастье? Уйти, уступив...
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... старец берёзу, осину и ель… Как будто межзвёздный скиталец ... странным своим свойством либо нагонять скуку, либо быть с ним ... Смерти? Как бы ни был человек хорош или добр к своим... и теперь. Когда ученики попросили дать им образец духовности, которому они...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)