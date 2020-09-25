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Услышал по радио сообщение об аресте квартиры Навального. Давали без подробностей – просто как факт . Т.е. думай, что хочешь: о произволе властей, о гонениях на „мученика”, о несправедливости по отношению к „борцу с коррупцией”…А ларчик-то просто открывался.

Москва, 24 сентября. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наложили арест на квартиру Алексея Навального в Москве, об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании «Московский школьник», — написала Ярмыш.

Пресс-секретарь блогера отметила, что речь идет о доле Навального в квартире в Марьино. Ярмыш напомнила, что тогда же были арестованы счета блогера. В рамках иска «Московского школьника» суд постановил взыскать 88 млн рублей с Навального, Любови Соболь и так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией» (признан в РФ иноагентом).