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Судебные приставы арестовали квартиру Навального

15:24. 25 сентября 2020 26 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Услышал по радио сообщение об аресте квартиры Навального. Давали без подробностей – просто как факт. Т.е. думай, что хочешь: о произволе властей, о гонениях на „мученика”, о несправедливости по отношению к „борцу с коррупцией”…

А ларчик-то просто открывался.
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Москва, 24 сентября. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наложили арест на квартиру Алексея Навального в Москве, об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании «Московский школьник», — написала Ярмыш.

Пресс-секретарь блогера отметила, что речь идет о доле Навального в квартире в Марьино. Ярмыш напомнила, что тогда же были арестованы счета блогера. В рамках иска «Московского школьника» суд постановил взыскать 88 млн рублей с Навального, Любови Соболь и так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией» (признан в РФ иноагентом).


Напомним, комбинат «Московский школьник» потребовал от ФБК 1,4 млрд рублей компенсации за причиненный деловой репутации вред и 88 млн рублей за упущенную выгоду. Компания потеряла контракт с ООО «Социальное питание «Центр» после выхода лживого расследования ФБК.

В «расследовании» бывшая сотрудница рассказала якобы об «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы. Однако позже она призналась, что ее заставили прочитать текст на камеру.

Сфальсифицированными оказались и другие «доказательства». ФБК показал распространившийся в Сети еще в 2011 году интернет-мем «Умытаз», выдав его за фотографию, якобы сделанную из пищеблока компании «Конкорд».


Анна Ковалева


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5230999.html

Метки: власть, коррупция, ложь, навальный, фальсификация

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