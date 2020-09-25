Судебные приставы арестовали квартиру Навального
А ларчик-то просто открывался.
Москва, 24 сентября. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наложили арест на квартиру Алексея Навального в Москве, об этом сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании «Московский школьник», — написала Ярмыш.
Пресс-секретарь блогера отметила, что речь идет о доле Навального в квартире в Марьино. Ярмыш напомнила, что тогда же были арестованы счета блогера. В рамках иска «Московского школьника» суд постановил взыскать 88 млн рублей с Навального, Любови Соболь и так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией» (признан в РФ иноагентом).
Напомним, комбинат «Московский школьник» потребовал от ФБК 1,4 млрд рублей компенсации за причиненный деловой репутации вред и 88 млн рублей за упущенную выгоду. Компания потеряла контракт с ООО «Социальное питание «Центр» после выхода лживого расследования ФБК.
В «расследовании» бывшая сотрудница рассказала якобы об «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы. Однако позже она призналась, что ее заставили прочитать текст на камеру.
Сфальсифицированными оказались и другие «доказательства». ФБК показал распространившийся в Сети еще в 2011 году интернет-мем «Умытаз», выдав его за фотографию, якобы сделанную из пищеблока компании «Конкорд».
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Ну так тем более ТЕЛУ нефиг делать в РФ.