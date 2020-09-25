В США грядет обвал национальной валюты, к которому экономические эксперты рекомендуют готовиться уже сейчас и советуют потуже затягивать пояса. Прогнозы звучат неутешительно, подчеркивая, что падение доллара будет прямо-таки жестким.

Так, старший научный сотрудник Йеля и специалист в области экономики Стивен Роуч сообщил, что теория, согласно которой доллару придет конец, не такая уж и безумная, как может показаться.

Роуч предсказывает настоящую драму, которая разыграется с американской экономикой и валютой. Дело в том, что норма чистых сбережений страны, представляющая собой сумму дебетовых счетов физических лиц, компаний и структур госсектора, являет собой печальное зрелище.

Налицо рекордное снижение накопленных средств и возвращение в отрицательную зону со второго квартала этого года. Это происходит впервые после глобального финансового кризиса.

Эксперт убежден, что 2021 год станет решающим в судьбе американского доллара. И где-то в его конце мы увидим нечто интересное.

Примечательно, что еще пару месяцев назад у Роуча были более радужные прогнозы, однако все резко изменилось.

Так сложилось, что финансовая система Штатов попросту не вывезла текущие события на своих «плечах», и предположения о том, что она сможет еще пару–тройку лет продержаться на плаву, оказались неверны.

«Не имея сбережений, мы продолжаем набирать новые долги, что всегда толкает курс валют вниз. Доллар США не застрахован от этой проверенной временем корректировки», — добавил Стивен Роуч.

Также не стоит забывать про экономический спад и пандемию, которые только усугубляют положение доллара в этом мире. Не говоря уже о других негативных факторах в отношении доллара, на рождение которых во многом повлияла политика США.

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ФанТомас, специально для «Русской Весны»