Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить без особой необходимости из дома или покидать загородный садовый участок, начиная с понедельника, 28 сентября, передает Интерфакс.
При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, отметил он.
Кроме того, мэрия настоятельно рекомендует работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти в дистанционный формат работы или взять отпуск.
Если же присутствие граждан из указанных категорий на рабочем месте остро необходимо, то им необходимо соблюдать максимум осторожности, говорится в сообщении.
Кроме того, Собянин обратился к руководителям столичных предприятий и организаций, призвав их снова перевести как можно больше сотрудников на “дистанционку”.
Собянин также обратил внимание, что коронавирус пока не побежден, пандемия все еще продолжается. “И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний”, – подчеркнул он.
Собянин также отметил, что ни властям, ни гражданам не хочется возвращаться к жестким ограничениям, которые были введены из-за коронавируса в столице этой весной.
Источник: http://voicesevas.ru/news/54503-sobyanin-prizval-pozhilyh-moskvichey-ne-vyhodit-iz-doma-s-28-sentyabrya.html