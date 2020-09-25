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Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября

08:26. 25 сентября 2020 16 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить без особой необходимости из дома или покидать загородный садовый участок, начиная с понедельника, 28 сентября, передает Интерфакс.

“Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно”, - написал Собянин на своем личном сайте в пятницу.

При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются, отметил он.

“Ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. А если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках”, – говорится в сообщении на сайте мэра.

Кроме того, мэрия настоятельно рекомендует работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти в дистанционный формат работы или взять отпуск.

“При необходимости вам будут выданы больничные листы”, – отметил Собянин.

Если же присутствие граждан из указанных категорий на рабочем месте остро необходимо, то им необходимо соблюдать максимум осторожности, говорится в сообщении.

Кроме того, Собянин обратился к руководителям столичных предприятий и организаций, призвав их снова перевести как можно больше сотрудников на “дистанционку”.

“Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19″, – сообщил мэр.

Собянин также обратил внимание, что коронавирус пока не побежден, пандемия все еще продолжается. “И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний”, – подчеркнул он.

“Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах”, – обратился мэр к жителям столицы.

Собянин также отметил, что ни властям, ни гражданам не хочется возвращаться к жестким ограничениям, которые были введены из-за коронавируса в столице этой весной.

“Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей”, – подытожил мэр.

Источник: http://voicesevas.ru/news/54503-sobyanin-prizval-pozhilyh-moskvichey-ne-vyhodit-iz-doma-s-28-sentyabrya.html

Метки: новости / россия

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