У американских вояк снова осеннее обострение

Осень. Время непростое. У американских вояк снова обострение. На этот раз нечто совсем уж за гранью. Соединённые Государства Америки целятся в Калининградскую область.

Аналитик центра военной и политической власти фонда защиты демократий майор военно-воздушных сил СГА Шэйн Прэйзуотер заявил, что для атаки на Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику нужно не менее двухсот двадцати пяти стратегических бомбардировщиков — не обязательно малозаметных, но с боевой нагрузкой хотя бы по паре десятков тонн. Только так можно преодолеть для начала противовоздушную оборону Калининградской области, а потом ударить по Китаю.

Прэйзуотер открытым текстом негодует: РФ и КНР обладают возможностью воспрепятствовать действию бомбардировщиков СГА над своими территориями — какая уж тут защита демократий! Значит, надо наращивать давление, пока мы не сломаемся.

Он не оригинален. Ещё год назад командующий ВВС СГА в Европе генерал Джеффри Ли Харригян — армянин, потомок жертв турецкого геноцида 1915 года, но охотно соучаствует в подготовке новых геноцидов — открытым текстом сказал, что у военных СГА есть план уничтожения противовоздушной обороны Калининградской области — значит, ещё и Балтийского флота.

Специалисты считают, что план включает действия не только ВВС, но и сухопутных сил, и флота, и средств радиоэлектронной борьбы… Сейчас это называют мультидоменной стратегией, но принцип известен с незапамятных времён: бить сразу со всех сторон и всеми средствами.

Открытым текстом перевожу: в СГА так спокойно говорят о полномасштабной войне с обменом ядерными ударами и так планомерно к ней готовятся. Сейчас коронавирус убивает последние надежды на мирный выход из Второй Великой депрессии. Похоже, лечиться от неё транснациональный крупный капитал будет проверенным снадобьем: глобальным переделом собственности.

Первая и Вторая Мировые войны случились как раз по этой причине. Так что смешные на первый взгляд заявления из СГА мы обязаны воспринимать абсолютно серьёзно. Их болезнь не сезонная, а самая что ни на есть хроническая! Это мы должны прекрасно понимать. И быть готовыми к любому развитию событий. Как ни пугающе это звучит.

Пандемия ускоряется: носите маски и дезинфицируйте всё, что можно

Пандемия нового коронавируса не просто не унимается, но нарастает.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошлую неделю заразились два миллиона человек. Это рекордное число.

Открытым текстом напоминаю: главная опасность новой болезни в том, что её изучают меньше года. То и дело выявляются новые формы её проявления, новые уязвимые для неё системы организма, новые пути её распространения.

Например, долго считалось, что вирус на воздухе разрушается всего за сутки-двое, а недавно установили, что на холодной влажной поверхности он может продержаться несколько недель: в Китае был случай заражения от охлаждённого лосося из Латинской Америки. Надёжно пресечь эпидемию может только иммунитет. Естественный — в результате попадания в организм «удачного» количества заразы: достаточно большого, чтобы организм её заметил, и достаточно малого, чтобы справился с нею без потерь и повреждений; или искусственный — от вакцины, имитирующей какие-то элементы той же заразы.

Судя по статистике тестов, в Российской Федерации естественный иммунитет есть уже примерно у каждого пятого, а в Москве даже у каждого четвёртого — в том числе у меня.

Кстати, маска заметно сокращает и выброс из организма, и попадание в организм всякой дряни. Поэтому там, где масочный режим соблюдают строже, вероятность естественного иммунитета выше. Но эпидемии можно не бояться, только если иммунитет есть хотя бы у трёх человек из четырёх, а лучше у четырёх из пятерых — тогда цепочка заражения прервётся сразу. Такого уровня защиты естественным путём в разумные сроки не получится. Поэтому нужны прививки.

Сейчас в Российской Федерации начат третий этап испытаний — на десятках тысяч добровольцев — уже трёх вакцин. Я узнал про свой иммунитет потому, что вызвался на испытание первой из них — «Спутник V»: добровольцев тщательно проверяют перед уколом (в том числе на наличие антител).

Полные сведения об эффективности вакцины требуют по меньшей мере полугода испытаний. Но уже к новому году сведений будет достаточно, чтобы решить, какую вакцину в каких условиях полезно применять. А пока носите маски с перчатками, дезинфицируйте всё, что можно, и ждите лучшего.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-25-09-2020/