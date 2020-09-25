Центральный Республиканский Банк (ЦРБ) предупреждает жителей Донецкой Народной Республики о том, что Национальный банк Украины (НБУ) объявил об изъятии из денежного обращения отдельных банкнот и монет украинской гривны старого образца.

Согласно постановлениям НБУ от 06.08.2020 г. № 116 и от 12.08.2020 г. № 117, с 1 октября 2020 года при осуществлении операций с наличными денежными средствами на территории Украины не будут приниматься в качестве средства платежа:

— банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образца до 2003 года всех годов выпуска;

— монеты номиналом 25 копеек независимо от года выпуска.

До 30 сентября 2021 года физические лица могут обменять указанные гривневые банкноты и монеты в любом из банков на территории Украины на банкноты и монеты всех номиналов, которые находятся на тот момент в обороте, без оплаты за проведение такого обмена.

Уполномоченные украинские банки — Ощадбанк, Приват Банк, Райффайзенбанк Банк Аваль, ПУМБ, а также НБУ продолжат прием от физических лиц изымаемых из обращения банкнот и монет до 30 сентября 2023 года, без оплаты за проведение такого обмена.

Стоит отметить, что в соответствии с Правилами организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме, утвержденными Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2019 (абзац 3 пункта 7 раздела II), банкноты и монеты, которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами (в данном случае Национальным банком Украины), не принимаются на территории Республики для осуществления валютно-обменных операций.

Таким образом, банкноты и монеты украинской гривны, изымаемые НБУ из наличного обращения, не будут приниматься банковскими учреждениями и некредитными финансовыми организациями ДНР.

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