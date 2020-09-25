Новости Украины и Новороссии 25 сентября 2020
- 11:38 Изъятие из оборота гривен старого образца — важное сообщение Центробанка ДНР.
- 07:58 В центре Украины появились листовки с призывами создать ещё одну народную республику (ВИДЕО).
- 03:30 Знаменитый художник живёт и творит в Донецке (ВИДЕО).
Изъятие из оборота гривен старого образца — важное сообщение Центробанка ДНР
Центральный Республиканский Банк (ЦРБ) предупреждает жителей Донецкой Народной Республики о том, что Национальный банк Украины (НБУ) объявил об изъятии из денежного обращения отдельных банкнот и монет украинской гривны старого образца.
Согласно постановлениям НБУ от 06.08.2020 г. № 116 и от 12.08.2020 г. № 117, с 1 октября 2020 года при осуществлении операций с наличными денежными средствами на территории Украины не будут приниматься в качестве средства платежа:
— банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образца до 2003 года всех годов выпуска;
— монеты номиналом 25 копеек независимо от года выпуска.
До 30 сентября 2021 года физические лица могут обменять указанные гривневые банкноты и монеты в любом из банков на территории Украины на банкноты и монеты всех номиналов, которые находятся на тот момент в обороте, без оплаты за проведение такого обмена.
Уполномоченные украинские банки — Ощадбанк, Приват Банк, Райффайзенбанк Банк Аваль, ПУМБ, а также НБУ продолжат прием от физических лиц изымаемых из обращения банкнот и монет до 30 сентября 2023 года, без оплаты за проведение такого обмена.
Стоит отметить, что в соответствии с Правилами организации и осуществления деятельности по обмену валют в наличной форме, утвержденными Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 27 сентября 2019 (абзац 3 пункта 7 раздела II), банкноты и монеты, которые изъяты или изымаются из обращения банками-эмитентами (в данном случае Национальным банком Украины), не принимаются на территории Республики для осуществления валютно-обменных операций.
Таким образом, банкноты и монеты украинской гривны, изымаемые НБУ из наличного обращения, не будут приниматься банковскими учреждениями и некредитными финансовыми организациями ДНР.
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В центре Украины появились листовки с призывами создать ещё одну народную республику (ВИДЕО)
Жители небольшого городка Знаменка Кировоградской области, расположенной в самом центре Украины, с утра 24 сентября обнаружили листовки с флагом ДНР и призывами создать Кировоградскую республику.
В украинских СМИ в один голос рассказывают, как горожане начали их срывать и жаловаться в полицию, однако, по факту вызвал полицию один мужчина. Да и тот оказался «общественным активистом», что на Украине имеет сугубо негативный неонацистский оттенок.
Итак, «патрiот» Евгений Скачко начал срывать листовки, а когда сообразил, что «противник» имеет численное превосходство, вызвал подкрепление в виде полиции.
Впрочем, через несколько часов областное управление СБУ сообщило Евгению да и остальным гражданам, что листовки — часть антитеррористических учений.
«По легенде этих учений несколько диверсионных групп, которые орудуют на территории Знаменского района, совершают какие-то правонарушения, диверсии, готовят террористические акты. Это была работа диверсантов в рамках наших учений. Патрульные задержали уже виновников диверсантов», — пояснила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.
«Сценарий этих учений никому не известен. Поэтому все службы работают и реагируют на те вызовы, которые в этот момент уже известны. И какие дальнейшие действия диверсантов — мы не знаем», — сообщила Марина Яковенко.
А значит, никто не знает, что же произойдёт в Кировоградской области завтра, не нападёт ли Путин, не войдут ли танковые эшелоны, которые, как утверждают украинские СМИ, уже седьмой год стоят в полной готовности у границ России, ожидая приказа напасть на «незалежную».
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Знаменитый художник живёт и творит в Донецке (ВИДЕО)
Равиль Акмаев — знаменитый донецкий художник. Его серия портретов Пушкина знакома, наверно, каждому, кто следит за культурной жизнью Русского мира.
Светлане Пикте, которая недавно посетила Донецк, удалось побывать в его мастерской и взять интервью у Равиля.
Художник поделился со Светланой воспоминаниями, как он под взрывами вывозил свою скульптуру из Харькова, как живётся всё это военное время в Донецке прославленному портретисту, какие идеи посещают его в это непростое время.
Также поговорили о сути некоторых картин, таких как «Соотечественник», «Это жизнь» и «Сергей Прокофьев».
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