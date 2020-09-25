Российские фармацевты активно работают над созданием препаратов от коронавирусной инфекции. Клиническую эффективность уже подтвердили препараты «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». Однако либеральные СМИ, в частности «Новая газета» Дмитрия Муратова, пытаются дискредитировать российскую фармацевтику, заявляя о «недоказанной эффективности».

Издание выпустило материал, в котором утверждается, что власти тратят миллиарды рублей на препараты, эффективность которых якобы не доказана. Журналисты издания заявили, что содержащееся в препаратах противовирусное вещество фавипиравир было разработано в США. По их слова, фавипиравир не был зарегистрирован, так как не показал нужных результатов.

Издание Муратова, как обычно, нагло врёт. Клиническая эффективность фавипиравира доказана как российскими, так и японскими специалистами. Кроме того, содержащий это вещество препарат «Авивавир» впервые поступил в медучреждения ещё в мае. Пациенты, принимающие это лекарство, пошли на поправку в два раза быстрее. Это на практике подтверждает, что разработка российских фармацевтов действенно противостоит коронавирусу.

Своими попытками оболгать российские препараты «Новая газета» в очередной раз продемонстрировала своё ненавистническое отношение к нашей стране. За деньги западных кураторов русофобская инфопомойка Дмитрия Муратова готова дискредитировать абсолютно любые успехи и достижения России.