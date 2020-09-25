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“Коррупция это зло, с которым нужно бороться, но ко мне это не относится”

17:48. 25 сентября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Из присланного читателями.
Новости цифровой и инновационной экономики.



В ФСБ 24 сентября сообщили, что на руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Сотрудники ФСБ установили, что департаменту информатизации и связи Краснодарского края был причинен имущественный вред при выполнении работ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в рамках которого создавалась телекоммуникационная инфраструктура региональной мультисервисной сети исполнительных органов госвласти региона.
В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю 24 сентября сообщили, что руководитель департамента информатизации и связи Кубани не удостоверился в том, что работы по созданию инфраструктуры для мультисервисной сети выполнены в полном объеме, но подписал отчетную документацию.
Чиновника заподозрили в оформлении фиктивных документов за фактически невыполненные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Следствие устанавливает лица, причастные к совершению преступления.
Согласно информации на официальном сайте администрации Краснодарского края, руководителем департамента информатизации и связи является Евгений Юшков. Юга.ру писали, что он был назначен на эту должность в 2017 году. Предшественник Юшкова Игорь Скобелев также стал фигурантом уголовного дела. По данным ФСБ, во время реализации программы «Информационное общество Кубани» Скобелев заключил госконтракт с аффилированной компанией и не сообщил о конфликте интересов.

https://www.yuga.ru/news/453215-glava-departamenta-informatizacii-i-svyazi-kubani-stal-figurantom-ugolovnogo-dela/ – цинк

Как уверяют, эффективный управленец перед тем, как его отловила "Кровавая Гэбня", получил вклад за "Выдающейся вклад в развитие Кубани" https://fedpress.ru/news/23/policy/1887779 Размер "вклада в развитие" по всей видимости теперь определит суд.

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Используя статус министра «Открытого правительства», Михаил Абызов совершил ряд сделок, «противных основам правопорядка и нравственности», говорится в иске Генпрокуратуры, к рассмотрению которого в четверг приступил Гагаринский райсуд. Надзор добивается конфискации 32,5 млрд руб., рекордной для российского правосудия суммы, которую господин Абызов и подконтрольные ему кипрские компании выручили от продажи акций АО «СИБЭКО». Ответчик Абызов утверждает, что вопросы с его активами были закрыты еще пять лет назад, когда Генпрокуратура проводила первую проверку.
В начале заседания прокурор Сергей Бочкарев, ранее добившийся конфискации активов на 9 млрд руб. у экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и его близких, попросил судью приобщить к иску, поданному к господину Абызову и офшорам, пять дополнительных томов. Представители ответчиков возражали, поскольку их не ознакомили с этими материалами, но судья Елена Черныш пошла навстречу надзору.

Из заявления, которое кратко изложил генерал Бочкарев, следовало, что, осуществляя надзор за уголовным делом в отношении Михаила Абызова и его предполагаемых сообщников, обвиняемых СКР в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), Генпрокуратура выявила в действиях экс-министра нарушения установленных антикоррупционным законодательством запретов.

В связи с назначением в 2012 году советником президента России, а затем министром (занимал этот пост до мая 2018 года) господин Абызов должен был прекратить предпринимательскую деятельность и передать свои активы в доверительное управление, а также отчитываться об имуществе и доходах. В декларациях господин Абызов указывал доходы в виде зарплаты и средств, полученных от участия в ЗАО «Промышленные технологии» и ООО «Ру-ком». При этом он скрыл, что владел и управлял ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО), а также компаниями Vantroso Trading Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited, зарегистрированными в 2007–2009 годах на Кипре. Компании в 2011 году вошли в состав акционеров СИБЭКО, став затем владельцами 95,52% его акций. Этими активами господин Абызов «тайно» управлял «в период нахождения у власти».

Это нарушение министром запретов являлось настолько существенным, отметил представитель Генпрокуратуры, что было «безусловным основанием для увольнения в связи с утратой доверия».
В апреле 2017 года господин Абызов решил продать акции СИБЭКО и сам нашел покупателей, которыми выступили АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного исполнительного органа осуществляло ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).
С апреля 2017-го по февраль 2018 года господин Абызов, используя, как говорилось в иске, свой статус и авторитет министра, в Москве лично и через доверенных лиц принимал участие в переговорах с представителями СГК и ПАО «Совкомбанк» «по вопросам добросовестности и финансовой состоятельности покупателей, получения гарантий безопасности от кредитной организации при переводе и поступлении на ее счета денежных средств, условий и порядка заключения договоров».

В итоге в коммерческих интересах министра Абызова 7 февраля 2018 года в Лимасоле номинальные директора кипрских компаний Катсиарина Хракович, Олесандра Солоненко, Эирина Коннари и Тудор Гурдис заключили с ХСРК и «Кузбассэнерго» два договора купли-продажи акций СИБЭКО, по которым на их счета, открытые в Совкомбанке, в течение двух дней поступили 32 515 710 920,19 руб.

Эти средства Генпрокуратура считает незаконным доходом господина Абызова и подконтрольных ему компаний.
Действия господина Абызова, полагают в Генпрокуратуре, нарушили требования Конвенции ООН против коррупции 2003 года, поскольку они наносили ущерб устойчивому развитию национальной экономики и правопорядку, порождая серьезные угрозы стабильности и безопасности общества, а также подрывали демократические и этические ценности.

В свою очередь, другие ответчики — кипрские компании — при тех же обстоятельствах совершили самостоятельное коррупционное правонарушение, поскольку не приняли мер по предупреждению коррупции.

В дальнейшем господин Абызов решил создать «препятствия к выявлению и взысканию в доход государства» этого имущества, преобразовав его в иные активы.
По его указанию, полагает истец, кипрские компании в период с 7 по 12 февраля 2018 года за 18,9 млрд руб. приобрели €268 млн, которые были размещены на счетах Совкомбанка.

В марте того же года €88 млн (6,3 млрд руб.) были переведены на счета офшоров, открытые в кипрском филиале ПАО «Промсвязьбанк» и латвийском Rigensis Bank AS. Кроме того, в период с января 2018-го по июнь 2019 года этими компаниями в Совкомбанке дополнительно были открыты не менее 22 счетов, на них перечислены полученные от продажи акций средства, где они «смешались с другими доходами» и расходовались. $50 млн по распоряжению господина Абызова были потрачены на приобретение облигаций на предъявителя, выпущенных Совкомбанком, а еще €172,5 млн — на облигации Германии. Ценные бумаги разместили на счетах депо в Совкомбанке.

Таким образом, подсчитал надзор, доход господина Абызова и подконтрольных ему организаций в размере 32 540 718 646 руб. и 44 коп., а также €7 307 500 был получен незаконно вследствие совершения череды коррупционных актов, в связи с чем это имущество подлежит взысканию с ответчиков в доход России.
При этом было отмечено, что действия ответчиков по заключению сделок носили «антисоциальный» и незаконный характер, поскольку их главными целями были прикрытие коррупции, целенаправленное введение в заблуждение государства и общества.

Выслушав прокурора Бочкарева, Михаил Абызов, выступавший по видеосвязи из СИЗО «Лефортово» (в доставке в суд ему отказали), потребовал назвать законы, которые он нарушил, а получив ответ, отметил, что «коррупция — это зло, с которым нужно бороться», только к нему все это не относится.



По версии ответчика, поступив на госслужбу, он несколько раз проконсультировался с представителями различных контролирующих органов, в том числе Генпрокуратуры, о накладываемых на него ограничениях и как ему отчитываться по доходам.
Экс-министр утверждает, что действовал по этой схеме, ежегодно подавая декларации, в том числе от иностранных юрлиц, бенефициаром которых он являлся. В 2013 году, рассказал господин Абызов, его проверяла ФСБ, а через два года — Генпрокуратура в связи с публикациями, в которых рассказывалось о его зарубежных активах. Результаты проверок, отметил он, были рассмотрены на совещании в администрации президента, а затем этот вопрос окончательно закрыт на уровне самого президента.

Факты, установленные новой проверкой Генпрокуратуры, он назвал ложными и фантазиями самих прокуроров, которые в нарушение Конституции пытаются отобрать его частную собственность.

https://www.kommersant.ru/doc/4503311 – цинк

Какие прекрасные люди занимались вопросами цифрового и инновационного развития.
Опять ФСБ мешает эффективным менеджерам добиваться успеха. Надо понимать, что к таким эффективным управленцам "борьба с коррупцией" не относится. Министр открытого правительства врать не будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6195442.html

Метки: абызов, коррупция, Краснодар, криминал, Россия, фсб, юмор

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