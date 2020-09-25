Ким Чен Ын извинился
09:43. 25 сентября 2020 78 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Ким Чен Ын принес официальные извинения президенту Южной Кореи за расстрел южно-корейского чиновника, направив письменные извинения.
Как разъясняет Ким Чен ын, некий южно-корейский чиновник пытался по воде бежать из Южной Кореи в Северную.
При пересечение границы он не реагировал на предупреждения пограничников, у которых был жесткий приказ не пускать в страну беглецов из-за угрозы коронавируса.
После этого был открыт огонь на поражение, в результате чего перебежчик был убит. Его лодку северо-корейские пограничники сожгли, на всякий случай.
Ким Чен Ын в письме заявил, что "этого не должно было произойти" и ему жаль, что все это произошло.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6194192.html
“Его лодку северо-корейские пограничники сожгли, на всякий случай.”
Вместе с чиновником.
Универсально! “На всякий случай…”
- Посадили коррупционера, а все его семейство до 6 колена пустили с голой задницей. “На всякий случай”
- Облава на торгашей наркотиками, дома и строения сожжены. “На всякий случай”
- Сбежал чиновник за границу, а у него там недвижимость погорела. Etc.