Ким Чен Ын принес официальные извинения президенту Южной Кореи за расстрел южно-корейского чиновника, направив письменные извинения.Как разъясняет Ким Чен ын, некий южно-корейский чиновник пытался по воде бежать из Южной Кореи в Северную.При пересечение границы он не реагировал на предупреждения пограничников, у которых был жесткий приказ не пускать в страну беглецов из-за угрозы коронавируса.После этого был открыт огонь на поражение, в результате чего перебежчик был убит. Его лодку северо-корейские пограничники сожгли, на всякий случай.Ким Чен Ын в письме заявил, что "этого не должно было произойти" и ему жаль, что все это произошло.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6194192.html