Главная » Невероятное в мире, Политика

Ким Чен Ын извинился

09:43. 25 сентября 2020 78 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Ким Чен Ын принес официальные извинения президенту Южной Кореи за расстрел южно-корейского чиновника, направив письменные извинения.
Как разъясняет Ким Чен ын, некий южно-корейский чиновник пытался по воде бежать из Южной Кореи в Северную.
При пересечение границы он не реагировал на предупреждения пограничников, у которых был жесткий приказ не пускать в страну беглецов из-за угрозы коронавируса.
После этого был открыт огонь на поражение, в результате чего перебежчик был убит. Его лодку северо-корейские пограничники сожгли, на всякий случай.
Ким Чен Ын в письме заявил, что "этого не должно было произойти" и ему жаль, что все это произошло.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6194192.html

Метки: ким чен ын, кндр, северная корея, южная корея

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 апреля 2018
...убедить лидера Северной Кореи Кима Чен Ына отказаться от ядерного... Коутс, убеждённый, что Ким Чен Ын считает ядерные боеголовки...безответственная.5. Россия должна извиниться, покаяться и встать ...Ираном.6. Асад должен извиниться, признать свою ответственность, ...
Комментарии "заокеанских" граждан на речь Путина
...чем «Оранжевый глупец», и «Толстый Ким». ‪‪William Moore‪ ·‬Senior Vice...Между Путиным, Трампом и Ким Чен-ином все соперничали за внимание...которыми похваляется т. Трамп, извините, я имею в виду товарища... Наверное, он получил книгу Ким Джона на CD «Сумасшедшие ...
Чем запомнился 2019-й год
.... В общем, пытаются извиниться, но так, чтобы не извиняться.Продолжились неприятности с... хочет избавляться от американской оккупации.Ким Чен Ын в этом году уверенно... на паузу, просто теперь у Кима есть еще и ракеты с...
Сталин и дураки
..., такого запаса нет». Я дико извиняюсь, а «ранним» Советским Союзом кто.... Получим вместо великого вождя подобие Ким Чен Ына, который только и может...
Новости Украины и Новороссии 07 августа 2019
... звучит. Если некто говорит, что Ким Чен Ын испытал новую ракету и... заданию британского правительства в Голландии, извините — на Украине, в течение года...
Путин остановил Мир от падения в пропасть. Заявление на G-20
... уже все вымерли». Остался один Ким Чен Ын и он сегодня «тайно... на место и не давать, извините за выражение, залазить на шею...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5136 4088
    Sergey64 25 сентября 2020 в 11:27

    “Его лодку северо-корейские пограничники сожгли, на всякий случай.”
    Вместе с чиновником.
    Универсально! “На всякий случай…”
    - Посадили коррупционера, а все его семейство до 6 колена пустили с голой задницей. “На всякий случай”
    - Облава на торгашей наркотиками, дома и строения сожжены. “На всякий случай”
    - Сбежал чиновник за границу, а у него там недвижимость погорела. Etc.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)