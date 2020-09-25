Грядут времена, когда западные и азиатские компании будут платить нашей стране за возможность пройти по уникальному логистическому маршруту, принадлежащему РФ, поскольку он будет лучшей альтернативой Суэцкого канала.

Эта «дорога» будет проложена в Северном Ледовитом океане. Речь о Северном морском пути.

Как известно, льды Арктики отступают, и это дарит компаниям, занимающимся международными грузоперевозками, новые возможности. Надо ли говорить, что транспортировка грузов из Восточной Азии и Европы таким путем более перспективна?

Северный морской путь пролегает вдоль северных границ России, что сулит нашей стране огромные выгоды, поскольку этот маршрут экономит время почти вдвое в сравнении с Суэцким каналом.

Поэтому на днях отечественный ледокол проекта 22220 «Арктика» отправился из Санкт-Петербурга в Мурманск. Его ходовые испытания пройдут к северу от Полярного круга, в которых он проведет суда через Северный морской путь.

Российские ледоколы имеют огромную важность для страны, особенно учитывая то, что более 2 млн наших соотечественников проживают за Полярным кругом. Им удается открыть «дорогу» другим судам, которые доставляют разного рода товары в города, расположенные на севере России.

Теперь же наши ледоколы расширят сферу влияния и начнут заниматься проводкой военных, грузовых и транспортных судов через океанические льды.

Разумеется, в борьбу с нами влезут Канада и США, конкурируя за природные ресурсы и прочие блага, которые способна подарить Арктика. Однако таких ледоколов, как у России, нет ни у кого, так что ничего тут не попишешь против нас. Разве что в буквальном смысле.

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ФанТомас, специально для «Русской Весны»