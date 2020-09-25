Главная » Невероятное в мире, Политика

Белорусский оппозиционер в Ялте не задержался

13:35. 25 сентября 2020 16 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Ялте уволили белорусского оппозиционера, который на камеру разоблачал Лукашенко и угрожал "устроить русским сопротивление как в годы ВОВ", а затем трудоустроился в Ялтинской администрации заместителем главы администрации.



После того, как поднялся медийный шум и об этом видео стало известно местным властям, мэр города уволил чрезмерно разговорчивого белорусского оппозиционера, сославшись на то, что когда его принимали на работу, то о его публичной критике Лукашенко записанной на видео не было известно.

Вот так "кровавый тиран" дотянулся до Ялты. Порадовала и скорость реакции местных властей. Всегда бы так.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6194861.html

Метки: белоруссия, Видео, крым, лукашенко, юмор, ялта

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Замполиты из Посполитой: как Польша поддерживает белорусскую оппозицию
...на конференции ОБСЕ в Варшаве белорусский оппозиционер Андрей Санников открыто заявил,...своими надежными инструментами. Соответственно, белорусские поляки часто бывают на ... и меры поддержки участников белорусской протестной кампании недостаточны. Правящая...
Разгром координационного совета белорусской оппозиции
..., октябрь будет весьма жарким для белорусских оппозиционеров, учитывая, что в августе-сентября... в ближайшее время станут для оппозиционеров единственным средством защиты от окончательной...
Новости Украины и Новороссии 12 сентября 2020
...». 11:21 Странная версия белорусских оппозиционеров. 10:39 Кравчук рассказал,... Источник: rusvesna.su Странная версия белорусских оппозиционеров К оглавлению | Источник: www.....ru Сбежавший на Украину белорусский оппозиционер стал обвиняемым в уголовном деле...
Новости Украины и Новороссии 08 сентября 2020
... Украины сообщает о судьбе белорусских оппозиционеров, прорывавшихся через границу. ... Геращенко заявляет, что белорусских оппозиционеров насильно выдворили на Украину...Украины сообщает о судьбе белорусских оппозиционеров, прорывавшихся через границу Новость...
Александра Григорьевича Лукашенко стоит поздравить с победой на выборах!
.... Или попытки их организации. «Оппозиционеры, недовольные итогами голосования, вышли на... на министерство обороны Белоруссии. Белорусские оппозиционеры вновь увидели в этом угрозу...маневров в ряде городов Белоруссии оппозиционеры выступили против ввода в ...
Белорусские националисты — бездумный таран западных сил и/или лучшие друзья Лукашенко? (2)
..., но суверенное национальное белорусское государство, начались автономно ... Официальная молодёжная организация «Белорусский республиканский союз молодёжи» запретила...очень хорошо понял националист-оппозиционер Александр Милинкевич, прокомментировав выступление...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)