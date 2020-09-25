1959. Этнографический отряд Иркутской археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР. Бурятия
11:08. 25 сентября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Валентина Лазаревна Зверькова за ручным ткацким станком. Баргузинский р-он, с. Уро
Меховой коврик. Баргузинский р-он, с. Уро
Венчальное платье З.П. Поповой 1896 г. из розового китайского шелка «фанзы». Баргузинский р-он, с. Душелан
Венчальное платье З.П. Поповой 1896 г. из розового китайского шелка «фанзы» (вид со спины). Баргузинский р-он, с. Душелан
Мария Васильевна Колмакова за изготовлением глиняного горшка на домашнем гончарном кргуе. Баргузинский р-он, с. Алга
Вид дома Доченкова Ивана Ильича с крыльцом, выходящим во двор.Баргузинский р-он, с. Зорино
Вид дома Доченкова Ивана Ильича со двора.Баргузинский р-он, с. Зорино
Дом в селе Зорино. Баргузинский р-он, с. Зорино
Двор дома в селе Зорино. Баргузинский р-он, с. Зорино
Дом с заплотом. Баргузинский р-он, с. Зорино
Жилой дом. Баргузинский р-он, пос. Усть-Баргузин
Жилой дом. Баргузинский р-он, с. Бошарово
Группа детей. Баргузинский р-он, пос. Баянгол
Житель острова Ольхон
Бурятка в национальной одежде. Ольхонский р-он
Бурятский цветной пояс. Ольхонский р-он