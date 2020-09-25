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1959. Этнографический отряд Иркутской археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР. Бурятия

11:08. 25 сентября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Валентина Лазаревна Зверькова за ручным ткацким станком Баргузинский р-он, с. Уро
Валентина Лазаревна Зверькова за ручным ткацким станком. Баргузинский р-он, с. Уро

Валентина Лазаревна Зверькова за ручным ткацким станком. Баргузинский р-он, с. Уро

Меховой коврик. Баргузинский р-он, с. Уро.
Меховой коврик. Баргузинский р-он, с. Уро

Меховой коврик. Баргузинский р-он, с. Уро


Венчальное платье З.П. Поповой 1896 г. из розового китайского шелка «фанзы». Баргузинский р-он, с. Душелан
Венчальное платье З.П. Поповой 1896 г. из розового китайского шелка «фанзы». Баргузинский р-он, с. Душелан

Венчальное платье З.П. Поповой 1896 г. из розового китайского шелка «фанзы» (вид со спины). Баргузинский р-он, с. Душелан
Венчальное платье З.П. Поповой 1896 г. из розового китайского шелка «фанзы» (вид со спины). Баргузинский р-он, с. Душелан

Мария Васильевна Колмакова за изготовлением глиняного горшка на домашнем гончарном кргуе. Баргузинский р-он, с. Алга
Мария Васильевна Колмакова за изготовлением глиняного горшка на домашнем гончарном кргуе. Баргузинский р-он, с. Алга

Вид дома Доченкова Ивана Ильича с крыльцом, выходящим во двор.Баргузинский р-он, с. Зорино
Вид дома Доченкова Ивана Ильича с крыльцом, выходящим во двор.Баргузинский р-он, с. Зорино

Вид дома Доченкова Ивана Ильича со двора.Баргузинский р-он, с. Зорино
Вид дома Доченкова Ивана Ильича со двора.Баргузинский р-он, с. Зорино

Дом в селе Зорино. Баргузинский р-он, с. Зорино
Дом в селе Зорино. Баргузинский р-он, с. Зорино

Двор дома в селе Зорино. Баргузинский р-он, с. Зорино
Двор дома в селе Зорино. Баргузинский р-он, с. Зорино

Дом с заплотом. Баргузинский р-он, с. Зорино
Дом с заплотом. Баргузинский р-он, с. Зорино

Жилой дом. Баргузинский р-он, пос. Усть-Баргузин
Жилой дом. Баргузинский р-он, пос. Усть-Баргузин

Жилой дом. Баргузинский р-он, с. Бошарово.
Жилой дом. Баргузинский р-он, с. Бошарово

Жилой дом. Баргузинский р-он, с. Бошарово


Группа детей. Баргузинский р-он, пос. Баянгол
Группа детей. Баргузинский р-он, пос. Баянгол

Житель острова Ольхон
Житель острова Ольхон

Бурятка в национальной одежде. Ольхонский р-он
Бурятка в национальной одежде. Ольхонский р-он

Бурятка в национальной одежде. Ольхонский р-он

Бурятка в национальной одежде. Ольхонский р-он

Бурятский цветной пояс. Ольхонский р-он
Бурятский цветной пояс. Ольхонский р-он

Источник: https://humus.livejournal.com/7404411.html

Метки: история, Россия, фото, экспедиция, этнография

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