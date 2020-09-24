События последних недель показали, что даже скандальный инцидент с Алексеем Навальным не сумел окончательно отвратить Ангелу Меркель от строительства «Северного потока — 2». Поняв, что с канцлерин каши не сваришь, в США решили перейти к мелкому шантажу, угрожая отдельным строителям трубопровода чуть ли не персональными санкциями.

Так, например, письма с угрозами от американских сенаторов получил губернатор немецкого городка Засниц. Он расположен на побережье, и местная портовая компания (на 90% принадлежащая городу) принимает непосредственное участие в укладке труб по морскому дну.

В полученных губернатором письмах черным по белому говорится, что если Засниц не прекратит строительство, то его жители попадут под американские санкции, вплоть до заморозки активов, проблем с пластиковыми картами и запрета на въезд в США.

Губернатор Франк Крахт не на шутку расстроился, сказав, что «это шантаж, и с друзьями так не поступают». Зато простые рыбаки и работники в порту махнули на эту угрозы рукой в стиле «ну не поеду я в США, не очень-то и хотелось».

Разумеется, отдельных участников строительства «СП —2» угроза санкций со стороны США напугала. Так было со швейцарцами из Allseas, отказавшимися от дальнейших работ после принятия так называемого Закона об энергетической безопасности Европы. Но дело их живёт.

Известно, что в том же Заснице могут проложить оставшийся участок пути своими силами, по-тихому. Трубы лежат штабелями в порту, нанять рабочих большого труда не составит.

США могут сколько угодно пугать санкциями и пускаться на шантаж, но даже на самом низком, местечковом уровне и политики, и народ в Германии понимают, что хорошие отношения с восточным соседом гораздо важнее.

Всё-таки российским газом в немецких домах греются аж с 1973 года, а американский СПГ в сравнении с ним — вещь ненадежная. К тому же, рассудительные немцы в большинстве своем умеют разделить бизнес и политику.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»