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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для МС-21

10:10. 24 сентября 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21.
Как отметил Путин, хотя МС-21 не является оборонной продукцией, однако западные компании "по соображениям недобросовестной конкуренции" прекратили поставки композитов для крыла.
"Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил", - подчеркнул глава государства в ходе встречи с работниками атомной отрасли.
"Причем знают, что мы все равно сделаем. Ну благодаря вам. Но просто, чтоб попозже, чтобы наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", - добавил он.
 

Источник: https://ria.ru/20200924/ms21-1577686230.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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