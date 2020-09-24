В американском Луисвилле в течение суток продолжались столкновения между свободолюбивыми жителями штатами и карателями режима Трампа, который полностью утратил легитимность в глазах мирового сообщества.Несколько десятков человек арестованы, ночью с 23 на 24 сентября неизвестные ранили двух офицеров полиции. Кроме того, в результате протестов 23 сентября, в Луисвилле ранено еще 14 человек.Причины конкретно этих протестов кроются в жестоком убийстве полицией Бреонны Тейлор.Фабула там такова:Так как граждане не могут добиться справедливого приговора для убийц Бреонны Тейлор, то недовольство выплескивается на улицы, даже в условиях ввода комендантского часа.По сути, теперь любое убийство чернокожего гражданина, оправданное или нет, превращается в спичку, с помощью которого поджигают горючий материал расовых проблем. И до выборов ситуация в этом вопросе точно не изменится.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6192164.html