Главная » Новости Украины и Новороссии

МИД Белоруссии об Украине

19:18. 24 сентября 2020 40 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Официальная реакция МИД Белоруссии на тему непризнания легитимности Лукашенко странами Запада и Украиной.
Отдельно стоит отметить жесткий отлуп Украине, с прямым указанием на марионеточность киевского режима.

23 сентября 2020 г. в соответствии с нормами белорусского законодательства состоялась инаугурация Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.
Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета сделал свой выбор. Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны. Мы давно являемся международно-признанным независимым государством и равноправны со всеми другими на международной арене. Запрет на вмешательство во внутренние дела является одним из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН. Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают Главу своего государства, Парламент и местные советы. Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров". Данный вопрос является надуманным и искусственным.

Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества. Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Складывается ощущение, что именно "научиться учить" пока является главным результатом украино-европейского сотрудничества. При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя Правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию. Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны.

Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ. Беларусь никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Ожидаем от наших зарубежных партнеров аналогичного подхода. Уважение, равноправие, учет интересов друг друга – вот основные принципы и приоритеты, которые лежат в основе нормального сосуществования государств в духе добрососедства и партнерства в интересах всех граждан. Беларусь никогда не стремилась и сейчас не стремится к конфронтации. Мы – за диалог. Более того, мы неоднократно на различных уровнях подчеркивали, что заинтересованы развивать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество со всеми международными партнерами.

https://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/bb177bb5b3377dc2.html – цинк

Тут Белоруссия конечно выгодно отличается от Украины. Если Белоруссия является субъектом международного права и худо-бедно пытается проводить суверенную политику, то Украина это полностью марионеточное государство не обладающее реальной политической субъектностью.
Поэтому когда Украина кого-то пытается поучать, это выглядит смешно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6193651.html

Метки: белоруссия, лукашенко, США, Украина

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 26 октября 2018
...— успокоил украинцев официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Прокомментировать в...платежеспособностью населения на Украине, очевидно, что Белоруссия столкнется с ...Сийярто встретился с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Дипломаты договорились...
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
...МИД Белоруссии ведет подготовку к заседанию контактной группы по урегулированию ситуации на Украине... пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик....МИД Белоруссии ведет подготовку к заседанию контактной группы по урегулированию ситуации на Украине...
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2017
...во враги Украины. 07:00 Киевским властям нужны врачи, — МИД Белоруссии. 06:30...su Киевским властям нужны врачи, — МИД Белоруссии «Обличительные» откровения и подсчет «...себе внимание, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, слова которого ...
Новости Украины и Новороссии 24 августа 2020
... России в Белоруссии не отвечает национальным интересам Украины. «Украина заинтересована в ...youtube.com МИД Украины рассказал Минску о «пути в никуда» МИД Украины рассказал ... Оно стало ответом на заявление МИДа Белоруссии, в котором подчёркивалось, что ...
Новости Украины и Новороссии 15 ноября 2017
... ввести своих миротворцев на Донбасс, — МИД Белоруссии Минск готов при необходимости выделить... украинский националист, автор манифеста «Самостийная Украина»: «Украина — для украинцев!», «Выгони отовсюду с...
Новости Украины и Новороссии 02 марта 2016
... Новый раунд переговоров по Украине начнется сегодня — МИД Белоруссии. 05:00 Яценюк и... Новый раунд переговоров по Украине начнется сегодня — МИД Белоруссии МИД Белоруссии подтвердил возобновление в Минске...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5653 4649
    Антон 25 сентября 2020 в 0:43

    Украинские власти довели свою страну до жалкого состояния, а теперь пытаются поучать соседей. В связи с этим вспомнились слова “великого стратега” Буратино: “Поучайте лучше ваших паучат!” )

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)