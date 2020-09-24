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Кудрин видит в приватизации возможность избежать повышения налогов

17:52. 24 сентября 2020 63 просмотра 5 коммент. Опубликовал:
Алексей Кудрин
 

" ...Приватизация  идет. И все 2000-е годы она не прекращалась. Ничего хорошего страна от этого не получила. Только небольшая группа людей, приближённая к властным структурам  обогатилась за счёт государственного имущества."

Проведение приватизации, по словам Кудрина, позволит выручать ежегодно по 200−300 млрд рублей в течение пяти-шести лет.

Так можно избежать повышения налогов, отметил Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Если в России запустят очередной виток приватизации, то страна получит не деньги, а огромное количество негатива. Об этом  заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что проведение приватизации позволит получать ежегодно до 300 млрд рублей.

«В нашей стране приватизация — это воровство, — сказал Хазин. — Денег мы не получим, а негатива будет бешеное количество. Поэтому я категорически против. Потому что люди, которые уже занимались приватизацией, продемонстрировали, что им это доверять нельзя. Давайте уволим всех кудриных, набиуллиных, силуановых и поставим [на их место] махровых патриотов, русских националистов. И поручим им заниматься приватизацией. А тех, кто приватизировал до них — осудим. Всё, что не государственное — всё разворовывается и умирает. Нужно менять экономическую политику и перейти к политике экономического роста. И тогда налоги повышать не придется. Две альтернативы предложенные Кудриным неявно предполагают, что либеральная экономическая политика сохранится».

Но, как подчеркнул Хазин, стоит отказаться от либеральной экономической политики —  и начнется экономический рост, в разы больший , нежели был даже в лучшие года существования этой системы власти.

«Советы Кудрина, если их переносить на логику обычного домохозяйства, звучат следующим образом: продайте сейчас почку, купите себе плазменную панель и потом как-нибудь в будущем решите свои проблемы. Иными словами, текущие экономические проблемы страны предлагается компенсировать за счет ограничения будущих доходов, — сказал Комолов. — Но на самом деле это не решение, а просто попытка заткнуть дыру на тонущем корабле. Приватизация  идет. И все 2000-е годы она не прекращалась. Ничего хорошего страна от этого не получила. Только небольшая группа людей, приближённая к властным структурам  обогатилась за счёт государственного имущества.  Для страны же это обернулось  деградацией, уничтожением экономического и научного потенциала , развалом образования , здравоохранения  и переход в группу третьеразрядных , сравнимо с африканскими , стран.  И большое заблуждение полагать, будто в РФ началась какая-то национализация экономики».

 Россия находится сейчас в состоянии затянувшейся на много лет стагнации.

 

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/3069445.html
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Источник: https://regnum.ru/news/economy/3069445.html

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