Главная » Невероятное в мире, Политика

Конец многовекторности

02:23. 24 сентября 2020 111 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


Конец многовекторности к исходу 24 сентября.
Галочками отмечены страны не признающие Лукашенко президентом Белоруссии.
С такими картами на руках, Лукашенко теперь будет существенно сложнее торговаться с Кремлем по экономическим и политическим вопросам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6191710.html

Метки: белоруссия, Европа, лукашенко, США, юмор

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Конец лжи: энергетика Греции повернулась на 180 градусов прочь от России
... «флирт» с Москвой, «многоуровневая и многовекторная энергетическая политика» — всё это вчерашний...
Украина как деструктивная секта или 20 лет лихорадочного самообмана …
...Тщетное намерение переведено в термин «многовекторность», однако хитромудрое, прагматичное извечное желание...вора посадят или, на худой конец, он навсегда свалит за ...Попробуйте объединиться теперь, о мои «многовекторные» сторонники разводов с родными братьями...
Новости Украины и Новороссии 23 мая 2020
...что Кучма познал дзен «многовекторности», пытаясь получать бонусы и...торговал» все той же многовекторностью, обещая России углубление сотрудничества ...народов» и крен его многовекторности (которого старался не ...ведь уже вот-вот. Конец мая, ранняя уже на ...
«Для танго нужны двое». Эксклюзивное интервью Сергея Лаврова «АиФ»
...нас самоценны. Российская внешняя политика многовекторна, в ней отсутствует принцип ...в то, что наступил «конец истории», и ему теперь ...наиболее вопиющий пример.Сергей Лавров«Конец истории» как повод для ...в то, что наступил «конец истории», и ему теперь ...
Новости Украины и Новороссии 13 августа 2017
... 2010 год. Именно тогда «многовекторная» политика руководства Украины окончательно убедила...тогда я понял, что стране конец. Больше Путин к этой теме... продемонстрировала ту самую фирменную украинскую «многовекторность» и «многостульчатость». Элиты Украины ...
Об идеологии, символике и смыслах ко Дню Независимости Республики Беларусь 3 июля
...этим недоразумений нет).Ведя государство многовекторным курсом, несложно запутаться самому ...империи страна видит своё будущее». Конец мифотворчествуНо голова человеку нужна, ...от властей. Более того, «многовекторные» представители власти, данные смыслы вместе...

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 23025 2751
    Русофил 24 сентября 2020 в 9:41

    Не признали президентом.
    Признали ГУБЕРНАТОРОМ Беларусии.

    Ответить
       
  • 758 630
    Valeriy Bondarik 24 сентября 2020 в 10:02

    …ПРИВЕТствую Вас…

    ~~~ НУ-и-КАК-быть? ~~~

    _Ну и КАК “бацьке” быть – ШО рабиць?
    на что многовекторность – Заменить…
    ВЧЕРА это БЫЛ метод,чтобы “ВСЕХ-за-нос-водить”…
    А ныне про многовекторность – Придётся Забыть…
    * в КИЛЬВАТЕРЕ чьём-то – ПРИДЁТСЯ “плыть”?…
    Ну а КАК-же “незалежнасьць”…КАК с этим быть?
    А может ТРАНЗИТным ОФФШОРОМ…страну Огласить…
    Но КАК с ЗАПРЕТОМ того,что с Польшчы – НИЧЕГО не ввозить…
    У “бацьки” от Вопросов – ГОЛОВА-КРУЖИТСЯ…
    * а “старший-брат” Ждёт,с…ЧЕМ всё завершится…
    Тем-более что ПОСЛЕ “инаугурации” – страна “ВЗДЫБИТСЯ”…
    Полит-ПРОТЕСТ может В…”Полит-ТОРФяник” превратится…
    …Говорят,что Народ в РБ – с ЛАГ – НЕ согласится!

    _ШО-робицца-в-РБ–ШО-тварыцца…страна Просыпается…
    и “УВАЖЕНИЕ” к Т.Н.”бацьке”…всё “УВЕЛИЧИВАЕТСЯ…
    Народ на митинги,по ВСЕЙ стране – Регулярно ходит…
    Ну а “бацькина”,СЛУЖБОВАЯ-раць…с ним “ХОРОВОДЫ” водит…
    [в МАССОВОМ порядке - домОЙ - "развозит-разводит"...]
    Ну а если кто-то “НУЖДАЕТСЯ” то – “МАССАЖНЫЕ-услуги” проводит…
    …Т.Н.”единство” народное в Белоруссии – очеВИДНОе…
    И оно “ЕСТЕСТВЕННОЕ”, и ОНО никому “не-ОБИДНОе”…
    -> Вот и 23.09.2020 – “ВОСПРЯЛА-радостью” страна!
    Т.Н.”инаугурацию” ЛАГ – “ОДОБРИЛА”(ПОВСЕМЕСТНО)она…!
    “радуются” МАССЫ – ГАРЭЛАЧКУ-и-вино – наливают-и-ПЬЮТ…
    Т.К.знают,что ПОСЛЕ “инаугурации” – “ЛЕПЯЙ-заживут”…
    [ну а те,кто говорят ИНОЕ,те В-НАТУРЕ - НЕ понимают...]
    …ГОВОРЯТ,что Интересные времена – Белоруссию Ждут,,,

    _СЛЫШИТЕ…откуда-то СЛЫШЕН – как,будто-бы “СТОН”…
    Говорят,что “ЭТО-от-туда”…ЭТО-он “ЛЕЗЕТ-на-ТРОН”…
    Сколько “ВЕРНЫХ”-ЧЛЕНОВ там…со ВСЕХ сторон…
    * Ждут РБ – Тяжёлые Времена…лижбы Не развалилась страна!!!
    “““““““““““““““““““““[45-114]
    -> Удачи тебе Белоруссия и Здравомыслия!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 24-09-2020.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)