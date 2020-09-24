Конец многовекторности
02:23. 24 сентября 2020 111 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Конец многовекторности к исходу 24 сентября.
Галочками отмечены страны не признающие Лукашенко президентом Белоруссии.
С такими картами на руках, Лукашенко теперь будет существенно сложнее торговаться с Кремлем по экономическим и политическим вопросам.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6191710.html
Не признали президентом.
Признали ГУБЕРНАТОРОМ Беларусии.
На губернатора нужно было соглашаться до Нового года.Теперь и это проблематично.
Теперь это по ФАКТУ…..
Россия ему позволила усидеть Россия и снимет в любой момент.
Никто согласия не спрашивал а создали внешние условия ТАКИЕ что по факту губернатор назначенный а НЕ президент избранный.
…ПРИВЕТствую Вас…
~~~ НУ-и-КАК-быть? ~~~
_Ну и КАК “бацьке” быть – ШО рабиць?
на что многовекторность – Заменить…
ВЧЕРА это БЫЛ метод,чтобы “ВСЕХ-за-нос-водить”…
А ныне про многовекторность – Придётся Забыть…
* в КИЛЬВАТЕРЕ чьём-то – ПРИДЁТСЯ “плыть”?…
Ну а КАК-же “незалежнасьць”…КАК с этим быть?
А может ТРАНЗИТным ОФФШОРОМ…страну Огласить…
Но КАК с ЗАПРЕТОМ того,что с Польшчы – НИЧЕГО не ввозить…
У “бацьки” от Вопросов – ГОЛОВА-КРУЖИТСЯ…
* а “старший-брат” Ждёт,с…ЧЕМ всё завершится…
Тем-более что ПОСЛЕ “инаугурации” – страна “ВЗДЫБИТСЯ”…
Полит-ПРОТЕСТ может В…”Полит-ТОРФяник” превратится…
…Говорят,что Народ в РБ – с ЛАГ – НЕ согласится!
_ШО-робицца-в-РБ–ШО-тварыцца…страна Просыпается…
и “УВАЖЕНИЕ” к Т.Н.”бацьке”…всё “УВЕЛИЧИВАЕТСЯ…
Народ на митинги,по ВСЕЙ стране – Регулярно ходит…
Ну а “бацькина”,СЛУЖБОВАЯ-раць…с ним “ХОРОВОДЫ” водит…
[в МАССОВОМ порядке - домОЙ - "развозит-разводит"...]
Ну а если кто-то “НУЖДАЕТСЯ” то – “МАССАЖНЫЕ-услуги” проводит…
…Т.Н.”единство” народное в Белоруссии – очеВИДНОе…
И оно “ЕСТЕСТВЕННОЕ”, и ОНО никому “не-ОБИДНОе”…
-> Вот и 23.09.2020 – “ВОСПРЯЛА-радостью” страна!
Т.Н.”инаугурацию” ЛАГ – “ОДОБРИЛА”(ПОВСЕМЕСТНО)она…!
“радуются” МАССЫ – ГАРЭЛАЧКУ-и-вино – наливают-и-ПЬЮТ…
Т.К.знают,что ПОСЛЕ “инаугурации” – “ЛЕПЯЙ-заживут”…
[ну а те,кто говорят ИНОЕ,те В-НАТУРЕ - НЕ понимают...]
…ГОВОРЯТ,что Интересные времена – Белоруссию Ждут,,,
_СЛЫШИТЕ…откуда-то СЛЫШЕН – как,будто-бы “СТОН”…
Говорят,что “ЭТО-от-туда”…ЭТО-он “ЛЕЗЕТ-на-ТРОН”…
Сколько “ВЕРНЫХ”-ЧЛЕНОВ там…со ВСЕХ сторон…
* Ждут РБ – Тяжёлые Времена…лижбы Не развалилась страна!!!
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-> Удачи тебе Белоруссия и Здравомыслия!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 24-09-2020.