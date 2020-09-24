Главная » Вооруженные силы, Творчество

“Кавказ 2020″. 23-24.09.2020

21:02. 24 сентября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Фото и видео с продолжающихся масштабных международных учений "Кавказ 2020".
Ниже, кадры за 23-24 сентября.


Масштабные учения на полигоне Прудбой.


Учения по борьбе с НВФ в Абхазии.


Танковые стрельбы новороссийского соединения ВДВ.


Работа армейской авиации.


Ночной оборонительный бой горных мотострелков.


Уничтожение автоколонны условного противника.


Работа снайперов ЮВО.


Работа БРК "Бал".


Стрельбы САУ "Мста-".


Отражение нападения условных диверсантов силами военной полиции.


Российская РТГ на марше.


Отражение нападения со стороны Черного моря.


Работа БПЛА.


Поиск и блокирование условных НВФ на территории Южной Осетии.


Погрузка БМД-4М для десантирования.


Работа минометчиков камышинского соединения ВДВ.


Работа камышинского соединения ВДВ под Волгоградом.


Стрельбы из корабельного ЗРК "Оса" по воздушным целям.


Работа бомбардировочной авиации ЮВО.


Ночное уничтожение условного НВФ.


Пуск "Калибра" с ПЛ "Колпино".


Ведение высокоманевренной обороны.































































Еще больше фото тут https://www.facebook.com/mod.mil.rus/

PS. И еще по учениям. Разбившийся сегодня Су-30 (пилоты катапультировались и остались живы) стал жертвой технической ошибки. Во время учебного воздушного боя, вместо фото-выстрела у Су-35 сработала авиационная пушка, которая и повредила Су-30.
Причины ЧП устанавливаются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6193703.html

Метки: Видео, кавказ-2020, мо рф, учения

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сброс Северного Кавказа = Смерть русского народа
... российского общества, особенно Северного Кавказа и радикализация мусульман, особенно... на территории сброшенного Северного Кавказ быстро формируется радикально-исламское ...разновидностей нацистского режима, ведь сброс Кавказа осуществляется, прежде всего, по...
Русские не были мародёрами, они принесли с собой программу развития Кавказа
... подданство горских народов Северного Кавказа и завершение образования русского ...приходом русских началась новая жизнь Кавказа. Прекращались междоусобные и межнациональные.... Немало было сделано наместником Кавказа для развития сельского хозяйства, ...
Зачем России Кавказ
... что Краснодарский край относится к Кавказу с энциклопедической точки зрения, гораздо...русское население. На всей территории Кавказа проживает – 50,66% русских. ...важный аспект. Геостратегическое значение Кавказа. Напомним лишь, что Кавказ: — это коридор для...
Покоритель Кавказа. Александр Иванович Барятинский
...выразив категорическое желание отправиться на Кавказ, дабы принять участие в многолетней...вновь был вынужден расстаться с Кавказом. Согласно воспоминаниям родственников вид ... стало концом организованного сопротивления на Кавказе. Таким образом, у Барятинского...
«Рушились амбициозные планы гитлеровцев»: какую роль в разгроме нацистов сыграла Битва за Кавказ
.... Мужество советских воинов на Кавказе позволило бесперебойно снабжать страну топливом...словам эксперта, поражение Гитлера на Кавказе было предсказуемо. «Стратегические просчёты ... и достойное поведение красноармейцев. Кавказ превратился для нацистов в ловушку...
Чем закончится колониальная эпопея на Северном Кавказе?
...несколько вызывающим названием «Хватит кормить Кавказ!». Национал-демократы, его организаторы,... политического мышления, поэтому Северный Кавказ, осколок бывшей колониальной периферии ... юноши и девушки Северного Кавказа должны иметь возможность получать ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)