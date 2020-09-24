Кандидаты в лауреаты
14:00. 24 сентября 2020 61 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В 2020-м году на Нобелевскую премию мира предлагали выдвинуть:
Путина
Трампа
Хуантиу Тихановскую
Грету Тунберг
Хуана Гуайдо
Джорджа Флойда (посмертно)
Даже не знаю, кого в этот список еще добавить – можно еще муллу Барадара, Джо Байдена, Александра Лукашенко, Ким Чен Ына и Навального. Гулять так гулять.
С каждым годом эта премия становится все лучше и лучше.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6192804.html
Всемирное глумление над стадами.