По словам Чекан, результаты неутешительные: у 37% опрошенных детей наблюдаются признаки компьютерного зрительного синдрома, 72% подростков используют вставные, внутриканальные наушники, которые увеличивают риски развития нарушений слуха и нервной системы. При этом 40% использовали такие наушники более 4 часов в день. Также 73% детей отмечали, что использовали смартфон для обучения, что медики считают недопустимым, так как смартфоны не обеспечивают условий для зрительной работы школьников. Более 70% респондентов ежедневно проводили с гаджетами 4 часа и более, в том числе 35% школьников проводили за экраном более 7 часов в сутки.

Юрист Адвокатского бюро "Юргазэнерго" Елена Чекан отметила, что был направлен запрос в НМИЦ здоровья детей при Минздраве РФ, который проводил онлайн-анкетирование по самочувствию школьников при дистанционном обучении.

"Нет прямого диалога, нет широкого общественного обсуждения… Запускают дистанционное обучение в пилотных регионах, при этом никак не информируя общественность, не разъясняя нам подробности этого эксперимента. Не хотелось бы в будущем получить мир, как в фантастических фильмах, где есть только цифра, только холодный расчет, но больше нет человека", – сказал он.

Председатель Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ правам ребенка Андрей Коченов вначале заявил, что касательно школы он боится больше не коронавируса, а цифровизации, продвигаемой сугубо административными мерами, сообщает РИА "Катюша".

В Общественной палате (ОП) РФ состоялось расширенное заседание рабочей группы по вопросам защиты прав детей на образование , воспитание, всестороннее развитие Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка на тему " Цифровизация образования в свете законодательных норм РФ" . За длинным названием стоит мероприятие, на котором общественность выступила категорически против дистанционно-цифрового образования. Неудивительно, что на сайте ОП не было анонса, как не велась и видеотрансляция. Не сообщается о мероприятии и на сайте детского омбудсмена.



Все это происходило без согласия родителей. А с 1 сентября в 14 регионах запущена "Цифровая образовательная среда" (ЦОС), причем в Постановлении Правительства РФ сказано, что все это на добровольной основе, хотя по факту происходит принуждение. Отмечено также, что это первый шаг к ее внедрению по всей России.



Фактически над детьми ставится масштабный эксперимент, что противоречит Нюрнбергскому кодексу 1946 года, где говорится, что для проведения эксперимента над человеком необходимо его осознанное добровольное согласие с предоставлением ему полной информации о характере эксперимента. Школьники же и родители ничего не знают о рисках, которые несет дистанционно-цифровая школа, отметила юрист.

"Реализация приказа Минпросвета о внедрении ЦОС не предусматривает права лица на свободу выбора и полную информированность о проводящемся эксперименте. Насколько нам известно, родителям давали подписать согласие на участие в ЦОС, не предоставляя никакой альтернативы", – сказала Чекан.

При этом Минздрав разделяет беспокойство в части интенсивного внедрения цифровых технологий в обучении, так как СанПиНы использования электронных устройств еще не разработаны, а их влияние на организм ребенка не апробировано и не изучено.

Еще одна проблема ЦОС – обязательная регистрация через единый портал госуслуг, т.е. детей фактически лишают права на образование без "слива" в единое досье всех персональных данных.

Сопредседатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, главред РИА "Катюша" Андрей Цыганов указал что один из самых авторитетных западных исследовательских центров Pew Research Center назвал дистант "образовательной катастрофой".

"Дистант – это еще и своего рода социальная дрессировка. Не проходишь термометрию, отказываешься от вакцинации – можешь лишиться права на очное образование. Никто не гарантирует, что от участников образовательного процесса вскоре не потребуют сдавать биометрию", – сказал Цыганов.

Он добавил, что образование – это создание образа. Но форсайт-проект "Образование-2030" – это совсем иное.

"Тот образ, который нам пытаются навязать цифровики, – это вообще "тушите свет". Это как создание управляемого общества нового типа людей-киборгов, полный сюр. Насильственное навязывание цифровых игрушек, провоцирующих развитие цифрового аутизма, – это очень опасно", – отметил Цыганов.

Старший научный сотрудник лаборатории физико-химических проблем радиобиологии и экологии Наталья Хорсева напомнила, что гаджеты постоянно прикладываются к голове, а головной мозг подвергается интенсивному электромагнитному излучению. Например, постоянное использование мобильной связи нарушает и снижает практически все психофизиологические характеристики детей и подростков, включая мелкую моторику рук, повышенную утомляемость.

Завлабораторией мозга и нейрокогнитивного развития УрФУ Сергей Киселев заявил, что цифровая зависимость – это болезнь. Цифровая среда искажает личность человека на уровне когнитивно-эмоциональных процессов. Чем больше внедряются гаджеты, тем больше детей с аутизмом, ведь они не могут противостоять зависимости от гаджетов. Исследования доказывают, что ограничение в использовании гаджетов приводит к улучшению здоровья, успеваемости и более здоровому развитию головного мозга.

Директор центра духовной культуры и идеологии института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, член Союза писателей России Ольга Четверикова сообщила, что ЦОС – это часть форсайт-проекта "Образование-2030". Его конечная цель – ликвидация традиционной образовательной системы.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда частные IT-компании вытесняют из образования государство и образовательные сообщества", – сказала она.

Четверикова сослалась на поручение президента РФ АСИ и Сбербанку в январе 2019 года апробировать персональные образовательные траектории в пяти регионах России и разработать изменения в законы, чтобы легализовать дистант. Это подразумевает сбор биометрии и цифровую слежку за каждым уже со школы.

Доктор экономических наук Анатолий Вифлеемский сообщил, что система электронных дневников "Дневник.ру" является полностью иностранным ресурсом. И данными миллионов российских школьников и родителей владеет частная иностранная компания – ООО "Дневник.ру", что подтверждает слова Четвериковой о передаче образования частным корпорациям.

В резолюции мероприятия перечислено, какие нормы российского законодательства нарушают дистант и цифровизация образования. Будет сделано обращение в Верховный суд о признании незаконными и нарушающими права детей приказов Минпросвета об утверждении ЦОС и дистанта. Впрочем, на то, что такой вердикт будет вынесен, шансов немного.

***

.