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Глава избиркома Коми: Максим Шугалей официально зарегистрирован депутатом Госсовета

15:24. 24 сентября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Глава избиркома Коми Дмитрий Митюшев сообщил, что похищенный террористами в Ливии социолог Максим Шугалей официально зарегистрирован депутатом Госсовета республики. Кроме того, Шугалей вошёл в Комитет по социальной политике.

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Напомним, региональное отделение «Родины» выдвинуло социолога на выборы в Госсовет Коми под первым номером в партийном списке. По итогам выборов партия набрала почти 10 % голосов, получив тем самым один мандат, доставшийся Шугалею.

 

Накануне в республике состоялось первое заседание вновь избранного парламента, на котором были сформированы составы четырёх профильных комитетов. Социолог вошёл в Комитет по социальной политике.

 

На заседании парламента Шугалей, разумеется, не присутствовал. Он по-прежнему находится в плену в ливийской тюрьме «Митига», подконтрольной боевикам нелегитимного Правительства национального согласия. Террористы похитили россиянина ещё в мае 2019 года, и добиться его освобождения пока не удалось.

 

Представители партии «Родина» считают, что депутатский статус Шугалея поможет привлечь внимание общественности к проблеме и вынудит боевиков ПНС отпустить россиянина.

 

Нет никаких сомнений, что в скором времени социолог вернётся на родину и сможет принести пользу Республики Коми в своей новой должности.

 

 

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