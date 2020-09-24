Элита – только их слуги. Цель архитекторов современного мира. Александр Дугин
17:44. 24 сентября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Философ Александр Дугин о том, в чём состоит главная цель Big Data, почему мы недооцениваем последствия цифровизации.
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Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8
Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Дугин #искусственныйинтеллект #цифровизация #BigData #алгоритмизация #философия #роботизация #виртуализация #дивныйновыймир #прогресс #наука #технологии #сингулярность #модерн