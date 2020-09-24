Философ Александр Дугин о том, в чём состоит главная цель Big Data, почему мы недооцениваем последствия цифровизации.Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BПриобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Дугин #искусственныйинтеллект #цифровизация #BigData #алгоритмизация #философия #роботизация #виртуализация #дивныйновыймир #прогресс #наука #технологии #сингулярность #модерн

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iXRktq-1FI4