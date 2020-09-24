Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Элита – только их слуги. Цель архитекторов современного мира. Александр Дугин

17:44. 24 сентября 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Философ Александр Дугин о том, в чём состоит главная цель Big Data, почему мы недооцениваем последствия цифровизации.

Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8
Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Дугин #искусственныйинтеллект #цифровизация #BigData #алгоритмизация #философия #роботизация #виртуализация #дивныйновыймир #прогресс #наука #технологии #сингулярность #модерн

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iXRktq-1FI4

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-323 за 26 октября 2013
...неузнаваемости правящая элита Украины уже...отверженный темными слугами Мордора, ..., например Справочник Архитектора, изданный Академией...мысли в современном кинематографе. Раболепное...только на элементарном коммерческом расчете и на желании попасть точно в цель...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
...доверие общества западной элиты: Цитата:«Сейчас... в сущности одну цель – оное государство...задачам. Одна только Одесса сподобилась ... ваш покорный слуга. Мы всё... западе назывались «современным русским импрессионизмом», ... открыли перед архитекторами и дизайнерами ...
Масоны правят бал в Украине
...и молдавскую элиту. В.... Причём события только-только начинают разворачиваться. ...теорем создал целое направление в...царя Соломона был архитектор, занимавшийся строительством Великого... из слуг Соломона увидел...изнеженность и избалованность современных европейцев – ...
Церемония открытия Олимпиады в Сочи, как Масонский ритуал
...лубочной картинкой? Цель данного экскурса, ...олигархической элитой, для элиты и во имя элиты....» - надо только знать способы иверских...на недостойных слуг его. Как... Исаакович Ревзин – архитектор и журналист, пишущий...Ведь судя по современным масштабам коррупции, и...
Уникальные факты о царской России. Почему сто лет назад рухнула монархия?
...только семья Николая II была полностью уничтожена, да ещё вместе со слугами...-менее монолитные элиты, серьёзные революционные... партий. Наметился целый план информационной кампании... из архитекторов драматических событий... лагеря. Современный американский историк...
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-3
...к легионам роботов-слуг. Да, ...и обманывать ложными целями. Глупость масс ... Понятно, как архитекторы нового мирового порядка...современные государства «постсоветского» периода мировой истории? Нет. Ибо они не только..., они поймали «элиты» в ловушку: сначала...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)