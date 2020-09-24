ДЕТЕЙ ОТНИМУТ БЫСТРО
Обращение к депутату: https://vk.com/doc-172089649_56880123...
Общественный деятель Александра Машкова о том, как в Государственной думе лоббируют закон позволяющий ускорить изъятие детей из "неблагополучных", по мнению чиновников, семей.
Источник: https://youtu.be/5BXxHBO6RSo
А проталкивают этот законишко небезызвестные крашенинников с клишасом… Видать, белые дети кончаются за кордоном (там же – одни педерасты да трансвеститы), те их подгоняют, а эти и рады повыёживаться… С огнём играют, гады…
В 6 случаях наши Боги позволяют убить человека:
1. Когда нападают с оружием, чтобы убить
2. Когда хотят отравить
3. Когда поджигают дом
4. Когда отбирают землю
5. Когда силой уводят жену
6. Когда силой уводят детей