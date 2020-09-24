Главная » Аналитика, Мировоззрение, Новости, Политика, Самое горячее

ДЕТЕЙ ОТНИМУТ БЫСТРО

10:11. 24 сентября 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Обращение к депутату: https://vk.com/doc-172089649_56880123...

Общественный деятель Александра Машкова о том, как в Государственной думе лоббируют закон позволяющий ускорить изъятие детей из "неблагополучных", по мнению чиновников, семей.

 

Источник: https://youtu.be/5BXxHBO6RSo

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 28 марта 2017
... белорусско-латвийский консорциум. 07:25 Отнимут ли гражданство у "неправильных" украинцев... власти дадут банку возможность максимально быстро покинуть рынок страны. В понедельник...» и частными лицами организовали выезд детей из фронтового поселка Зайцево в...
СОВЕТУЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ ВНИМАТЕЛЬНО, НЕ СПЕША...
...А Лилит, увидев своих родившихся детей, восприняла это, как месть ... они выращивать злаки для питания детей своих». Т.е. наказание –..., самые великие. Но человек быстро всем этим пресыщается, и у...:   5. Страх – вдруг деньги отнимут, вдруг всего лишусь, или  без...
Разбираемся с прививками. Часть 8. Папиллома
... даже ученым, у которых отнимут и без того скудные гранты... прививок, которые даются маленьким детям, с неразвитой еще иммунной ..., и идут прививать своих детей этой жуткой вакциной. Думаю,... 80, который приводит к быстрому старению репродуктивных органов. Не ...
Вера и религия
...: одновременно жили, трудились, растили детей христиане и Староверы – люди,...количесвах приносит пользу, но быстро накапливается в Душе и ...надеясь... Зная, что если отнимут у людей опору и ... 6 (118). Чужеземные вороги, Детей Человеческих приводят к безумию, и...
Рынок против дидактики
... а времени и сил отнимут гораздо меньше.Анализ учебников ...лозунг: облегчите участь нашим детям, перестаньте им задавать так... легче и успешнее усваивали дети. Дидактические приёмы придуманы, ... закрыт. Придумай, как учить быстрее, увлекательнее, легче – но ...
Когда сталкиваются выгода и мораль, выгода ВСЕГДА побеждает мораль
... монстра.Когда украинские террористы убивали детей Донбасса – аполитичные "весельчаки" киевских...жизнь – то её у вас отнимут. Сумма потребляемых вами материальных ценностей...невежестве – потому что образование уничтожается быстрее, чем социальные права: для ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 33344 28982
    Вячеслав 24 сентября 2020 в 10:32

    А проталкивают этот законишко небезызвестные крашенинников с клишасом… Видать, белые дети кончаются за кордоном (там же – одни педерасты да трансвеститы), те их подгоняют, а эти и рады повыёживаться… С огнём играют, гады…

    В 6 случаях наши Боги позволяют убить человека:
    1. Когда нападают с оружием, чтобы убить
    2. Когда хотят отравить
    3. Когда поджигают дом
    4. Когда отбирают землю
    5. Когда силой уводят жену
    6. Когда силой уводят детей

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)