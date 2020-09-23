18 сентября 2020 г. в городе Гренэ, департамент Па-де-Кале, Франция, состоялось открытие детского парка, которому дано имя Героя Советского Союза лейтенанта Красной Армии Василия Порика, который воевал в этих местах и после второго побега из тюрьмы Тюренн в г. Аррас укрывался здесь у семьи Камю. Об этом сообщает ассоциация Mémoire Russe на своих официальных ресурсах в Сети.

Парк открыт возле детского сада, недалеко от мэрии. Проект парка сделан детьми, конечно, при помощи взрослых…

«Учитывая близость мэрии и улицы имени участника сопротивления Жюльена Фаскеля, одного из участников советского батальона, погибшего вместе с Василием Пориком, было решено дать имя последнего парку, чтобы подчеркнуть значимость участия советских людей в антифашистской борьбе во Франции и чтобы французские дети помнили это с детства», — говорится в сообщении.

В парке ещё не посажены деревья. Его обустройство пошло не так, как планировалось, из-за вируса. Из-за новой волны в открытии не приняли участие дети, хотя время было специально запланировано на конец учебного дня.

Были установлены две мемориальные доски в честь Василия Порика и табличка с названием парка, а также мемориальная доска Жюльена Фаскеля. Честь открытия парка и мемориальной доски была предложена ассоциации Mémoire Russe.

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