Американский журнал The National Interest обнаружил «скрытое послание» в выступлении президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Издание опубликовало материал под заголовком «Выступление Владимира Путина в ООН: возглавит ли Россия новое движение неприсоединения?».

По мнению автора статьи, слова российского лидера о восстановлении мировой экономики после коронавирусного кризиса на самом деле призваны усилить лидерские позиции Москвы. При этом Путин говорил о необходимости создания свободных от санкций «зеленых коридоров», которые стали бы «хорошим подспорьем» для глобального экономического роста и сокращения безработицы.

Предложенные президентом антикризисные меры сделают Россию «фактическим лидером нового блока неприсоединившихся государств, которые не желают по принуждению делать выбор между Вашингтоном и Пекином», считает журналист.

«Но еще больше поражает другое скрытое предложение Путина, на сей раз европейцам и ведущим странам глобального Юга: не втягиваться в зарождающуюся холодную войну между США и Китаем», — говорится в публикации.

Как считает автор статьи, после речи Путина у этих стран «возникнет стимул сохранить экономическую мощь России целой и невредимой» и не поддаваться санкционному давлению США.

Журналист попытался найти тайный смысл и в высказывании Путина о роли «Большой двадцатки» и ООН, Устав которой, по словам президента, «остается главным источником международного права, а сама международная организация достойно выполняет свою миссию — беречь мир».

«Интересно то, что, по мнению Путина, эти два органа должны играть ведущую роль в управлении международными делами», — говорится в материале.

Автор с сожалением отметил, что именно в этих организациях Вашингтон не может «диктовать повестку и навязывать решения».

Читайте также: «Просто хамство» — Путин отреагировал на прекращение поставок материалов для МС-21