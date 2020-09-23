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В каких странах качество жизни населения как в России?

13:54. 23 сентября 2020 160 просмотров 12 коммент. Опубликовал:
tmpqUP809.png

Какой показатель у РФ, и что за страны соседствуют с нами в рейтинге?

Качество жизни в России хоть и неоднородное, но поддается подсчету

Сервис Numbeo, созданный сербским математиком Младеном Адамовичем. Он собирает информацию в режиме реального времени от миллионов живых людей, систематизирует их и выводит средние данные по странам. На их основе государствам выставляются «оценки», по которым формируются рейтинги.

В некоторых рейтинговых таблицах находятся совершенно удивительные результаты. К примеру,  Эстония сравнялась по качеству медицины со Швейцарией.  Можно посмотреть какой индекс качества жизни в целом и место в мире,  занимает Россия по этому показателю.

Как считают индекс

Это комплексная оценка, в которую входят все значимые параметры. 

Качество жизни в Японии хуже, чем в Словении или Испании

Ключевое влияние на показатель каждой из стран оказывают:

  • индекс покупательной способности населения,
  • индекс загрязнения окружающей среды,
  • соотношение стоимости жилья и дохода граждан,
  • индекс стоимости жизни (учитывает цены в стране),
  • индекс безопасности,
  • индекс здравоохранения ,
  • индекс времени в пути на работу (часто портит итоговые оценки стран, которые принято считать развитыми и комфортными),
  • климатический индекс (тут уж как стране повезло, никак не повлиять).

Формула подсчета открытая, она есть на сайте Numbeo и может использоваться сторонними компаниями для собственных оценок.

В итоге формируется рейтинг, результаты которого визуализированы на карте:

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Как видно по карте, по африканским странам слишком мало данных, и подсчитать качество жизни в них сервис не смог. Это демонстрирует серьезность Numbeo: для ранжирования стран используются достаточно продуманные инструменты. Нельзя десятком или сотней оценок взять и завалить или возвысить любую из стран.

15 стран с самым высоким качеством жизни

Ожидаемо высокие показатели у Швейцарии, Исландии, Новой Зеландии. Но лидирует по качеству жизни Дания с показателем 192,53 балла.

Так выглядит топ-15:

tmpDzPPcG.png

данные сервиса Numbeo

Приятно видеть результаты Эстонии, обогнавшей по качеству жизни США, Швецию и Норвегию.

А где же Россия?

Всего в таблице 82 страны. Мы в нижней части списка, на 70-том месте.

Рядом страны нашего уровня – Таиланд, Колумбия, Чили и Ливан. В них качество жизни примерно такое же, как у нас.

Обогнали Казахстан - и то радость...

Интересно, что Россию уверенно обгоняет даже Белоруссия. У РБ 133,52 балла и 38-ое место в списке.

 

Источник: https://maxpark.com/community/8521/content/7219690

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 22992 2754
    Русофил 23 сентября 2020 в 14:02

    Приятно видеть результаты Эстонии, обогнавшей по качеству жизни США, Швецию и Норвегию
    Аххренеть обьективность ))
    Серый ты пробил дно…..
    Не останавливайся рой могилу

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    • 33237 28879
      ВячеславРусофил 23 сентября 2020 в 14:08

      Поймал русофил золотую рыбку. Держит ее в руках, радуется. Рыбка смотрит на него и так обреченно спрашивает:
      — русофил, ты еврей?
      — Да!
      — Убей сразу!

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      1
    • 16159 15033
      жора шаповРусофил 23 сентября 2020 в 14:09

      Путин принял Россию с курсом рубля к баксу 25:1, и ведёт в светлое будущее ?? с курсом сегодня 70,75 : 1.

      Ответить
         
      • 22992 2754
        Русофилжора шапов 23 сентября 2020 в 14:26

        Ну и что?
        Не курсом единым…..
        99% населения похрен эти курсы.
        Есть проблемы поважнее….
        И курс этот ничего не определяет.
        В некоторых странах валюта дорожает но ОПА наступает

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      • 704 308
        serjozaжора шапов 23 сентября 2020 в 14:58

        не смотрите как живёт Москва и Питер-смотри по глубинке..там все по прежнему как в 90-е…только выживание и нищета..Москва не вся Россия ,как и Питер.А что вы можно ожидать от Р а щ ки капиталистической*Рейтингу верю,отражает правильно.

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        1
      • 704 308
        serjozaжора шапов 23 сентября 2020 в 14:58

        не смотрите как живёт Москва и Питер-смотри по глубинке..там все по прежнему как в 90-е…только выживание и нищета..Москва не вся Россия ,как и Питер.А что вы можно ожидать от Р а щ ки капиталистической*Рейтингу верю,отражает правильно.

        Ответить
           
    • 33237 28879
      ВячеславРусофил 23 сентября 2020 в 14:10

      Приходит больной русофил со своими проблемами к врачу. Больной:
      - Доктор, у меня там что-то не в порядке…
      - Тааак… Снимайте штаны… Смотрит… Давайте-ка я Вам йодиком помажу… Мажет йодом одно яйцо, пишет записку и говорит:
      - А теперь идите в кабинет № 107…
      Больной русофил кое-как одевает штаны и послушно идёт… Входит в кабинет № 107, говорит, что принёс записку от первого доктора. Этот читает и говорит:
      - Давайте я Вам помажу зелёночкой… Помазал зелёнкой второе яйцо. Пишет записку и говорит:
      - А теперь отнесите эту записку обратно…
      Больной идёт по коридору обратно, решил прочитать, что же там написано… Читает:
      - Христос воскресе, Венедикт Михайлович…
      - Воистину воскресе, Дормидонт Пафнутьевич…

      Ответить
      1
    • 33237 28879
      ВячеславРусофил 23 сентября 2020 в 14:12

      - Дед русофил, а чего так тебя бабы любят?
      - Да кто их знает, – сказал дед русофил, облизывая в задумчивости свои брови…

      Ответить
      1
  • 33237 28879
    Вячеслав 23 сентября 2020 в 14:02

    Достаточно того, что средняя зарплата в Новой Гвинее больше, чем в России…

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    1
  • 5358 3598
    чужой 23 сентября 2020 в 14:28

    На счет качества это у каждого свой вкус.
    А по уровню жизни Россия на пятой позиции.
    Сейчас когда Китай отказался покупать газ у России ( как писал серый)
    Россия строит вторую трубу в Китай через Монголию.
    В свободное время от продажи сырья Россия впервые выкроила перерыв для обеспечения газом своих.
    А при завершении “убыточного” еще одного “северный поток-2″, Россия уходит в ранг неприкосновенных.
    Наша страна будет радовать наших детей, как победившая мировой фашизм.

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    • 704 308
      serjozaчужой 23 сентября 2020 в 15:05

      Слушайте радио Аврора..на ютуб..там выступает руководитель госрозыска.Зачитывает дела.которые они копают..вот последнее было о Дерипаске,как тот аредновал на 20 тыс(по рублю за метр)участок земли и взял его в аренду,потом эту землю переоценил,на 70 млн..потом взял кредит у гос банка,потом проценты не платил,потом ему ещё дали кредит .в два раза больше,якобы.чтобы долги вернул..и сумма выросла в несколько милиардов..и все эти банки на кармане и взяты из банка..Ни кто не видит,и обзывает таких-эффективный мэнеджер))))))И что?..да ничего..материалы есть-расследования нет..государственные деньги подербанили…вот вам и уровень жизни.

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