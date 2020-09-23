Какой показатель у РФ, и что за страны соседствуют с нами в рейтинге?

Качество жизни в России хоть и неоднородное, но поддается подсчету

Сервис Numbeo, созданный сербским математиком Младеном Адамовичем. Он собирает информацию в режиме реального времени от миллионов живых людей, систематизирует их и выводит средние данные по странам. На их основе государствам выставляются «оценки», по которым формируются рейтинги.

В некоторых рейтинговых таблицах находятся совершенно удивительные результаты. К примеру, Эстония сравнялась по качеству медицины со Швейцарией. Можно посмотреть какой индекс качества жизни в целом и место в мире, занимает Россия по этому показателю.

Как считают индекс

Это комплексная оценка, в которую входят все значимые параметры.

Качество жизни в Японии хуже, чем в Словении или Испании

Ключевое влияние на показатель каждой из стран оказывают:

индекс покупательной способности населения,

индекс загрязнения окружающей среды,

соотношение стоимости жилья и дохода граждан,

индекс стоимости жизни (учитывает цены в стране),

индекс безопасности,

индекс здравоохранения ,

индекс времени в пути на работу (часто портит итоговые оценки стран, которые принято считать развитыми и комфортными),

климатический индекс (тут уж как стране повезло, никак не повлиять).

Формула подсчета открытая, она есть на сайте Numbeo и может использоваться сторонними компаниями для собственных оценок.

В итоге формируется рейтинг, результаты которого визуализированы на карте:

Как видно по карте, по африканским странам слишком мало данных, и подсчитать качество жизни в них сервис не смог. Это демонстрирует серьезность Numbeo: для ранжирования стран используются достаточно продуманные инструменты. Нельзя десятком или сотней оценок взять и завалить или возвысить любую из стран.

15 стран с самым высоким качеством жизни

Ожидаемо высокие показатели у Швейцарии, Исландии, Новой Зеландии. Но лидирует по качеству жизни Дания с показателем 192,53 балла.

Так выглядит топ-15:

данные сервиса Numbeo

Приятно видеть результаты Эстонии, обогнавшей по качеству жизни США, Швецию и Норвегию.

А где же Россия?

Всего в таблице 82 страны. Мы в нижней части списка, на 70-том месте.

Рядом страны нашего уровня – Таиланд, Колумбия, Чили и Ливан. В них качество жизни примерно такое же, как у нас.

Обогнали Казахстан - и то радость...

Интересно, что Россию уверенно обгоняет даже Белоруссия. У РБ 133,52 балла и 38-ое место в списке.