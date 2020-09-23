В каких странах качество жизни населения как в России?
Какой показатель у РФ, и что за страны соседствуют с нами в рейтинге?
Качество жизни в России хоть и неоднородное, но поддается подсчету
Сервис Numbeo, созданный сербским математиком Младеном Адамовичем. Он собирает информацию в режиме реального времени от миллионов живых людей, систематизирует их и выводит средние данные по странам. На их основе государствам выставляются «оценки», по которым формируются рейтинги.
В некоторых рейтинговых таблицах находятся совершенно удивительные результаты. К примеру, Эстония сравнялась по качеству медицины со Швейцарией. Можно посмотреть какой индекс качества жизни в целом и место в мире, занимает Россия по этому показателю.
Как считают индекс
Это комплексная оценка, в которую входят все значимые параметры.
Качество жизни в Японии хуже, чем в Словении или Испании
Ключевое влияние на показатель каждой из стран оказывают:
- индекс покупательной способности населения,
- индекс загрязнения окружающей среды,
- соотношение стоимости жилья и дохода граждан,
- индекс стоимости жизни (учитывает цены в стране),
- индекс безопасности,
- индекс здравоохранения ,
- индекс времени в пути на работу (часто портит итоговые оценки стран, которые принято считать развитыми и комфортными),
- климатический индекс (тут уж как стране повезло, никак не повлиять).
Формула подсчета открытая, она есть на сайте Numbeo и может использоваться сторонними компаниями для собственных оценок.
В итоге формируется рейтинг, результаты которого визуализированы на карте:
Как видно по карте, по африканским странам слишком мало данных, и подсчитать качество жизни в них сервис не смог. Это демонстрирует серьезность Numbeo: для ранжирования стран используются достаточно продуманные инструменты. Нельзя десятком или сотней оценок взять и завалить или возвысить любую из стран.
15 стран с самым высоким качеством жизни
Ожидаемо высокие показатели у Швейцарии, Исландии, Новой Зеландии. Но лидирует по качеству жизни Дания с показателем 192,53 балла.
Так выглядит топ-15:
данные сервиса Numbeo
Приятно видеть результаты Эстонии, обогнавшей по качеству жизни США, Швецию и Норвегию.
А где же Россия?
Всего в таблице 82 страны. Мы в нижней части списка, на 70-том месте.
Рядом страны нашего уровня – Таиланд, Колумбия, Чили и Ливан. В них качество жизни примерно такое же, как у нас.
Обогнали Казахстан - и то радость...
Интересно, что Россию уверенно обгоняет даже Белоруссия. У РБ 133,52 балла и 38-ое место в списке.
Источник: https://maxpark.com/community/8521/content/7219690
Приятно видеть результаты Эстонии, обогнавшей по качеству жизни США, Швецию и Норвегию
Аххренеть обьективность ))
Серый ты пробил дно…..
Не останавливайся рой могилу
Поймал русофил золотую рыбку. Держит ее в руках, радуется. Рыбка смотрит на него и так обреченно спрашивает:
— русофил, ты еврей?
— Да!
— Убей сразу!
Путин принял Россию с курсом рубля к баксу 25:1, и ведёт в светлое будущее ?? с курсом сегодня 70,75 : 1.
Ну и что?
Не курсом единым…..
99% населения похрен эти курсы.
Есть проблемы поважнее….
И курс этот ничего не определяет.
В некоторых странах валюта дорожает но ОПА наступает
не смотрите как живёт Москва и Питер-смотри по глубинке..там все по прежнему как в 90-е…только выживание и нищета..Москва не вся Россия ,как и Питер.А что вы можно ожидать от Р а щ ки капиталистической*Рейтингу верю,отражает правильно.
не смотрите как живёт Москва и Питер-смотри по глубинке..там все по прежнему как в 90-е…только выживание и нищета..Москва не вся Россия ,как и Питер.А что вы можно ожидать от Р а щ ки капиталистической*Рейтингу верю,отражает правильно.
Приходит больной русофил со своими проблемами к врачу. Больной:
- Доктор, у меня там что-то не в порядке…
- Тааак… Снимайте штаны… Смотрит… Давайте-ка я Вам йодиком помажу… Мажет йодом одно яйцо, пишет записку и говорит:
- А теперь идите в кабинет № 107…
Больной русофил кое-как одевает штаны и послушно идёт… Входит в кабинет № 107, говорит, что принёс записку от первого доктора. Этот читает и говорит:
- Давайте я Вам помажу зелёночкой… Помазал зелёнкой второе яйцо. Пишет записку и говорит:
- А теперь отнесите эту записку обратно…
Больной идёт по коридору обратно, решил прочитать, что же там написано… Читает:
- Христос воскресе, Венедикт Михайлович…
- Воистину воскресе, Дормидонт Пафнутьевич…
- Дед русофил, а чего так тебя бабы любят?
- Да кто их знает, – сказал дед русофил, облизывая в задумчивости свои брови…
Достаточно того, что средняя зарплата в Новой Гвинее больше, чем в России…
И это при том, что некто не знает куда деньги давать скупая недвижимость за рубежом Тк тут купил всё что мог, а большенство от зарплаты до зарплаты.
На счет качества это у каждого свой вкус.
А по уровню жизни Россия на пятой позиции.
Сейчас когда Китай отказался покупать газ у России ( как писал серый)
Россия строит вторую трубу в Китай через Монголию.
В свободное время от продажи сырья Россия впервые выкроила перерыв для обеспечения газом своих.
А при завершении “убыточного” еще одного “северный поток-2″, Россия уходит в ранг неприкосновенных.
Наша страна будет радовать наших детей, как победившая мировой фашизм.
Слушайте радио Аврора..на ютуб..там выступает руководитель госрозыска.Зачитывает дела.которые они копают..вот последнее было о Дерипаске,как тот аредновал на 20 тыс(по рублю за метр)участок земли и взял его в аренду,потом эту землю переоценил,на 70 млн..потом взял кредит у гос банка,потом проценты не платил,потом ему ещё дали кредит .в два раза больше,якобы.чтобы долги вернул..и сумма выросла в несколько милиардов..и все эти банки на кармане и взяты из банка..Ни кто не видит,и обзывает таких-эффективный мэнеджер))))))И что?..да ничего..материалы есть-расследования нет..государственные деньги подербанили…вот вам и уровень жизни.