Трамп пообещал добиться «полной свободы» в Латинской Америке и «победить коммунизм», об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году.

«Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие станет полностью свободным, и это произойдет впервые в истории… Это произойдет, рано или поздно», — сказал Трамп.

«Много чего происходит сейчас, но я не могу сказать, что именно», — сохранил интригу президент США.

По словам Трампа, его администрация «намерена победить коммунизм и социализм» и ведет эту борьбу в том числе на территории США.

«Мы даем этому сильный отпор», — подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в США.

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