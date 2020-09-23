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Трамп пообещал «победить социализм и коммунизм»

19:51. 23 сентября 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Трамп пообещал «победить социализм и коммунизм» | Русская весна

Трамп пообещал добиться «полной свободы» в Латинской Америке и «победить коммунизм», об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году.

«Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие станет полностью свободным, и это произойдет впервые в истории… Это произойдет, рано или поздно», — сказал Трамп.

«Много чего происходит сейчас, но я не могу сказать, что именно», — сохранил интригу президент США.

По словам Трампа, его администрация «намерена победить коммунизм и социализм» и ведет эту борьбу в том числе на территории США.

«Мы даем этому сильный отпор», — подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в США.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1600879872

Метки: Новости

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